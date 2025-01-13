https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/icisleri-bakanligi-acikladi-akdeniz-belediyene-kayyum-atandi-zeyit-sener-kimdir-1092603232.html
İçişleri Bakanlığı açıkladı, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Zeyit Şener kimdir?
İçişleri Bakanlığı açıkladı, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Zeyit Şener kimdir?
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Mersin Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın “terör örgütü propagandası yapmak” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” gibi... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T08:07+0300
2025-01-13T08:07+0300
2025-01-13T08:37+0300
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, 13 Ocak 2025 tarihinde Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Sarıyıldız, şu suçlamalarla mahkemeye sevk edildi:Geçici görevden uzaklaştırmaTutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince, Hoşyar Sarıyıldız’ın görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.Belediye başkanlığına vekaleten, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener atandı. Bu karar, kamu düzeni ve hizmetlerin aksamaması amacıyla alındı.Resmi açıklamaİçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunun dikkatine şu ifadeler sunuldu:Yerel yönetimde yeni süreç başladıAkdeniz Belediyesi’nde yaşanan bu gelişme, belediyedeki yönetim yapısını yeniden şekillendirdi. Hoşyar Sarıyıldız hakkındaki yargı süreci devam ederken, yerine atanan Zeyit Şener’in belediyede sürdürülebilir hizmetlerin devamı için görev alacağı belirtildi.Zeyit Şener kimdir?1975 yılında Antalya Akseki’de doğan Kaymakam Zeyit Şener, kamu yönetimindeki kariyeriyle dikkat çekiyor. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Şener, farklı illerde kaymakamlık görevlerinin yanı sıra yurtdışında dil eğitimi aldı. Şener, 2022’den bu yana Akdeniz Kaymakamı olarak görev yapıyor.Zeyit Şener’in eğitim ve kariyer başlangıcı1975 yılında Antalya’nın Akseki ilçesi Kuyucak Köyü’nde dünyaya gelen Zeyit Şener, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Antalya Yavuz Selim Lisesi’nden 1992 yılında mezun olan Şener, 1993-1997 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.Mezuniyetinin ardından, 1998 yılında T.C. Maliye Bakanlığı’nda memuriyetle kariyerine başlayan Şener, 1 Haziran 2000’de Aksaray Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği görevine adım attı.Kaymakamlık ve yöneticilikte deneyimZeyit Şener, kariyeri boyunca çeşitli illerde kaymakamlık görevleri üstlendi.Bu süre zarfında, Milli Güvenlik Akademisi Eğitimi ve İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi gibi akademik ve mesleki gelişim programlarına katıldı.Akdeniz Kaymakamlığı ve güncel görevleri12 Ağustos 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Akdeniz Kaymakamlığı görevine getirilen Şener, 26 Ağustos 2022’de göreve başladı.Özel Hayatı ve kişisel bilgilerZeyit Şener, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Şener, kamu yönetimindeki tecrübesi ve görev aldığı bölgelerdeki başarılarıyla dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-safak-operasyonu-ile-gozaltina-alindi-esenyurt-belediyesi-de-1092602511.html
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İçişleri Bakanlığı açıkladı, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Zeyit Şener kimdir?
08:07 13.01.2025 (güncellendi: 08:37 13.01.2025)
İçişleri Bakanlığı, Mersin Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın “terör örgütü propagandası yapmak” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” gibi suçlamalar nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Sarıyıldız’ın yerine Kaymakam Zeyit Şener, belediye başkan vekili olarak atandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, 13 Ocak 2025 tarihinde Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Sarıyıldız, şu suçlamalarla mahkemeye sevk edildi:
Terör örgütü propagandası yapmak Silahlı terör örgütüne üye olmak Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet
Geçici görevden uzaklaştırma
Tutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince, Hoşyar Sarıyıldız’ın görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.
Belediye başkanlığına vekaleten, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener atandı. Bu karar, kamu düzeni ve hizmetlerin aksamaması amacıyla alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunun dikkatine şu ifadeler sunuldu:
“Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, anayasa ve ilgili kanunlar çerçevesinde görevinden uzaklaştırılmış olup, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. Kararın amacı, kamu hizmetlerinin güven ve huzur içinde devam etmesini sağlamaktır.”
Yerel yönetimde yeni süreç başladı
Akdeniz Belediyesi’nde yaşanan bu gelişme, belediyedeki yönetim yapısını yeniden şekillendirdi. Hoşyar Sarıyıldız hakkındaki yargı süreci devam ederken, yerine atanan Zeyit Şener’in belediyede sürdürülebilir hizmetlerin devamı için görev alacağı belirtildi.
1975 yılında Antalya Akseki’de doğan Kaymakam Zeyit Şener, kamu yönetimindeki kariyeriyle dikkat çekiyor. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Şener, farklı illerde kaymakamlık görevlerinin yanı sıra yurtdışında dil eğitimi aldı. Şener, 2022’den bu yana Akdeniz Kaymakamı olarak görev yapıyor.
Zeyit Şener’in eğitim ve kariyer başlangıcı
1975 yılında Antalya’nın Akseki ilçesi Kuyucak Köyü’nde dünyaya gelen Zeyit Şener, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Antalya Yavuz Selim Lisesi’nden 1992 yılında mezun olan Şener, 1993-1997 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
Mezuniyetinin ardından, 1998 yılında T.C. Maliye Bakanlığı’nda memuriyetle kariyerine başlayan Şener, 1 Haziran 2000’de Aksaray Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği görevine adım attı.
Kaymakamlık ve yöneticilikte deneyim
Zeyit Şener, kariyeri boyunca çeşitli illerde kaymakamlık görevleri üstlendi.
Sivas Ulaş
ve Kayseri Alkışla ilçelerinde
kaymakam vekilliği yaptı.
Sinop Dikmen
, Bayburt Demirözü
, Erzurum Aşkale
, Denizli Serinhisar
, Manisa Gölmarmara
ve İstanbul Güngören Kaymakamlıkları
görevlerinde bulundu.
Bu süre zarfında, Milli Güvenlik Akademisi Eğitimi ve İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi gibi akademik ve mesleki gelişim programlarına katıldı.
Akdeniz Kaymakamlığı ve güncel görevleri
12 Ağustos 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Akdeniz Kaymakamlığı görevine getirilen Şener, 26 Ağustos 2022’de göreve başladı.
Özel Hayatı ve kişisel bilgiler
Zeyit Şener, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Şener, kamu yönetimindeki tecrübesi ve görev aldığı bölgelerdeki başarılarıyla dikkat çekiyor.