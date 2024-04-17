https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/hirvatistanda-halk-sandik-basinda-genel-secim-icin-oy-verme-islemi-basladi-1082860836.html
Hırvatistan'da halk sandık başında: Genel seçim için oy verme işlemi başladı
Hırvatistan'da halk sandık başında: Genel seçim için oy verme işlemi başladı
Sputnik Türkiye
Hırvatistan'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T12:19+0300
2024-04-17T12:19+0300
2024-04-17T12:19+0300
dünya
zoran milanoviç
zoran milanovic
hırvatistan
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Hırvat seçmenler ülke genelinde ve yurt dışında kurulan seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.Hırvatistan'da 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 2 bin 302 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.Ülkede 222 bin 197'si yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 733 bin 283 kayıtlı seçmen bulunuyor.Seçim öncesi yapılan anket çalışmalarına göre, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) favori olarak gösteriliyor.Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic de oyunu başkent Zagreb'de kullandı.
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zoran milanoviç, zoran milanovic, hırvatistan, seçim
zoran milanoviç, zoran milanovic, hırvatistan, seçim
Hırvatistan'da halk sandık başında: Genel seçim için oy verme işlemi başladı
Hırvatistan'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti.
Hırvat seçmenler ülke genelinde ve yurt dışında kurulan seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.
Hırvatistan'da 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 2 bin 302 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.
Ülkede 222 bin 197'si yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 733 bin 283 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Seçim öncesi yapılan anket çalışmalarına göre, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) favori olarak gösteriliyor.
Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic de oyunu başkent Zagreb'de kullandı.