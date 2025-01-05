https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/sgk-binlerce-eve-yazi-gonderdi-emekliler-3-is-gunu-icinde-ifade-verecek--1092365038.html

SGK binlerce eve yazı gönderdi: Emekliler 3 iş günü içinde ifade verecek

SGK binlerce eve yazı gönderdi: Emekliler 3 iş günü içinde ifade verecek

Sputnik Türkiye

SGK, yeni yılın başlamasıyla birlikte on binlerce emekliye tebligat göndermeye başladı. Gönderilen tebligatlar, emeklilik primlerinde usulsüzlük şüphesi... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T15:23+0300

2025-01-05T15:23+0300

2025-01-05T15:23+0300

türkiye

emekli

emekli maaşı

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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belediye

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belediye başkanlığı

ilçe

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SGK, emeklilik sürecinde sahte ya da hatalı bildirimler yapıldığından şüphelenilen dosyaları incelemeye aldı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni yılın başlamasıyla birlikte on binlerce emeklinin ev adreslerine tebligat göndermeye başladı. Gönderilen tebligatlar, emeklilik primlerinde usulsüzlük şüphesi bulunan kişilere yönelik olarak düzenlendi.Sözcü'nün haberine göre; Tebligatta, ilgili kişilerin 3 iş günü içinde bağlı bulundukları SGK ilçe müdürlüklerine başvurarak ifade vermeleri gerektiği bildirildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde, kişinin emekliliği iptal edilebilecek. Ayrıca geçmişte ödenen emekli aylıklarının geri alınması yönünde karar verilebileceği de belirtildi.Sahte ya da hatalı bildirimler mercek altındaSGK, özellikle emeklilik sürecinde prim gün sayılarında, sigorta ödemelerinde veya sigortalılık başlangıç tarihlerinde sahte ya da hatalı bildirimler yapıldığından şüphelenilen dosyaları incelemeye aldı. Bu durum, geriye dönük detaylı bir denetimi de beraberinde getiriyor.Süreç nasıl işleyecek?SGK yazısı alan emekliler ne yapmalı?Uzmanlar, tebligat alan emeklilere süreçle ilgili dikkatli olmaları ve gerekiyorsa bir hukuk danışmanından destek almalarını öneriyor. Belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve başvuru süresine riayet edilmesi, mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıyor. SGK'nın bu kapsamlı denetimleri, sistemdeki usulsüzlüklerin önlenmesi ve sosyal güvenlik haklarının korunmasını hedefliyor. Ancak, sürecin doğru bir şekilde işlemesi, emeklilerin de haklarını savunabilmesi açısından kritik bir önem taşıyor.

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sgk bildirimi, sahte emeklilik, emeklilik iptal edilir mi, haksız emeklilik