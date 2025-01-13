https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/erdogan-yeni-dogacak-ilk-cocuk-icin-verdigimiz-tek-seferlik-dogum-yardimini-5-bin-liraya-1092622763.html
Erdoğan: Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz
Erdoğan: Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz
Sputnik Türkiye
'Aile Yılı' tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz"... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T15:24+0300
2025-01-13T15:24+0300
2025-01-13T15:39+0300
politika
aile yılı
recep tayyip erdoğan
dijital platform
faizsiz kredi
evleneceklere faizsiz kredi
çocuk yardımı
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk yardımı ve yeni evlenecekler için para yardımı duyurusu yaptı. Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu dahilinde yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteğini, 81 ilin tamamında uygulanacağını şu sözlerle duyurdu: "Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. Bu kapsamda yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını, her ay annelerimizin hesabına yatıracağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/cumhurbaskani-erdogan-bolucu-orgutun-kendini-tasfiye-etme-disinda-bir-secenegi-kalmadi-1092577229.html
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aile yılı, recep tayyip erdoğan, dijital platform, faizsiz kredi, evleneceklere faizsiz kredi, çocuk yardımı
aile yılı, recep tayyip erdoğan, dijital platform, faizsiz kredi, evleneceklere faizsiz kredi, çocuk yardımı
Erdoğan: Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz
15:24 13.01.2025 (güncellendi: 15:39 13.01.2025)
'Aile Yılı' tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz" dedi. Yeni evleneceklere 150 bin lira faizsiz kredi desteği vereceklerini söyledi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk yardımı ve yeni evlenecekler için para yardımı duyurusu yaptı. Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu dahilinde yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteğini, 81 ilin tamamında uygulanacağını şu sözlerle duyurdu:
"Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. Bu kapsamda yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını, her ay annelerimizin hesabına yatıracağız."