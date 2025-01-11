Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek

Terörsüz Türkiye hedefine mutlakaya ulaşacağız Terörsüz Türkiye hedefine mutlakaya ulaşacağız

Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını, inançlar üzerinden insanımızın bölünmesini, hayat tarzı üzerinden vatandaşımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını, inançlar üzerinden insanımızın bölünmesini, hayat tarzı üzerinden vatandaşımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz

Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz

Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı yaklaşımlar siyasetimizde yer bulamadı Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı yaklaşımlar siyasetimizde yer bulamadı

Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak biriz, beraberiz. Aynı toprağın, tarihin, geleceğin evlatları, aynı çınarın dalları, aynı sevdanın yolcularıyız Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak biriz, beraberiz. Aynı toprağın, tarihin, geleceğin evlatları, aynı çınarın dalları, aynı sevdanın yolcularıyız

Bu kirli oyunun raf ömrü tükendi. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiş, terörü silah, araç, maşa olarak kullanma dönemi bitmiştir Bu kirli oyunun raf ömrü tükendi. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiş, terörü silah, araç, maşa olarak kullanma dönemi bitmiştir

Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi yan yana olmaz Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi yan yana olmaz

Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif mevzubahis değil Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif mevzubahis değil

Terörün bitmesine, kardeşliğin pekişmesine yönelik umut doğdu, çok elverişli bir atmosfer oluştu. Siyaset sahnesindeki müspet havayı çok kıymetli buluyoruz Terörün bitmesine, kardeşliğin pekişmesine yönelik umut doğdu, çok elverişli bir atmosfer oluştu. Siyaset sahnesindeki müspet havayı çok kıymetli buluyoruz