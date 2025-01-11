Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek
18:37 11.01.2025 (güncellendi: 18:57 11.01.2025)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Terörsüz Türkiye hedefine mutlakaya ulaşacağız
Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını, inançlar üzerinden insanımızın bölünmesini, hayat tarzı üzerinden vatandaşımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz
Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz
Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı yaklaşımlar siyasetimizde yer bulamadı
Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak biriz, beraberiz. Aynı toprağın, tarihin, geleceğin evlatları, aynı çınarın dalları, aynı sevdanın yolcularıyız
Bu kirli oyunun raf ömrü tükendi. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiş, terörü silah, araç, maşa olarak kullanma dönemi bitmiştir
Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi yan yana olmaz
Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif mevzubahis değil
Terörün bitmesine, kardeşliğin pekişmesine yönelik umut doğdu, çok elverişli bir atmosfer oluştu. Siyaset sahnesindeki müspet havayı çok kıymetli buluyoruz
Bölücü örgütle Kürt kardeşlerimizi aynı paranteze alıp ahkam kesen yabancı mihraklara şunu hatırlatmak isterim, sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var