Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:06
82 dk
HABER MASASI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
13:28
32 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Sağlık çalışanlarının hakları
15:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Elon Musk, Avrupa'ya cephe açtı
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
17:44
6 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
09:06
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
09:22
1 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
09:37
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
09:54
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
10:03
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
10:31
3 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
11:11
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
11:27
13 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
13:11
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:27
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
14:11
2 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
14:25
4 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
14:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/cumhurbaskani-erdogan-bolucu-orgutun-kendini-tasfiye-etme-disinda-bir-secenegi-kalmadi-1092577229.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T18:37+0300
2025-01-11T18:57+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
şanlıurfa
terör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0b/1092577072_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_c631a178b6c5d62fd0328b3319f64163.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/cumhurbaskani-erdogan-diyarbakirsiz-turkiye-yetim-kalir-turkiyesiz-diyarbakir-oksuz-kalir-1092569720.html
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0b/1092577072_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d1a0e9b371022f465399928eed73fa6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, şanlıurfa, terör
türkiye, recep tayyip erdoğan, şanlıurfa, terör

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek

18:37 11.01.2025 (güncellendi: 18:57 11.01.2025)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Terörsüz Türkiye hedefine mutlakaya ulaşacağız
Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını, inançlar üzerinden insanımızın bölünmesini, hayat tarzı üzerinden vatandaşımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz
Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz
Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı yaklaşımlar siyasetimizde yer bulamadı
Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler olarak biriz, beraberiz. Aynı toprağın, tarihin, geleceğin evlatları, aynı çınarın dalları, aynı sevdanın yolcularıyız
Bu kirli oyunun raf ömrü tükendi. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiş, terörü silah, araç, maşa olarak kullanma dönemi bitmiştir
Terörle sonuç alınamayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi yan yana olmaz
Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif mevzubahis değil
Terörün bitmesine, kardeşliğin pekişmesine yönelik umut doğdu, çok elverişli bir atmosfer oluştu. Siyaset sahnesindeki müspet havayı çok kıymetli buluyoruz
Bölücü örgütle Kürt kardeşlerimizi aynı paranteze alıp ahkam kesen yabancı mihraklara şunu hatırlatmak isterim, sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü kendini feshetmeli
15:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала