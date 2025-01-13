Ekrem İmamoğlu’ndan Rıza Akpolat tepkisi: 'Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz'
© AA / Murat Şengülİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
© AA / Murat Şengül
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İstanbul’da yürütülen bir ihale yolsuzluğu soruşturmasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekrem İmamoğlu “Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz, edemeyeceksiniz.” açıklamasını yaptı.
İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. CHP’den operasyona tepki var. İmamoğlu “Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz, edemeyeceksiniz.” açıklamasını yaptı.
CHP'den ilk tepki: İtibar suikastı
Partiden ilk açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Çelik, CHP’nin itibar suikastiyle zayıflatılmaya çalışıldığını söyledi.
“Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız.” diyen CHP’li Özgür Çelik, “Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız. Bu ülkede kol gezen fakirliği, çaresizliği, halkın feryadını böyle örtemezsiniz!” ifadelerini kullandı.
“Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız.” diyen CHP’li Özgür Çelik, “Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız. Bu ülkede kol gezen fakirliği, çaresizliği, halkın feryadını böyle örtemezsiniz!” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu: Niyeti hukuk olmayanın usulü hukuk olmaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akpolat hakkında alınan gözaltı kararına tepki gösterdi.
İmamoğlu, “İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden ‘operasyon’ ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor.” ifadelerini kullandı.
Akpolat ve diğer belediye yöneticileri için de bu sürecin işletildiğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:
İmamoğlu, “İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden ‘operasyon’ ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor.” ifadelerini kullandı.
Akpolat ve diğer belediye yöneticileri için de bu sürecin işletildiğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz, edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz.”