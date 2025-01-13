https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ekrem-imamoglundan-riza-akpolat-tepkisi-niyeti-hukuk-olmayanin-usulu-de-hukuki-olmaz-1092606669.html

Ekrem İmamoğlu’ndan Rıza Akpolat tepkisi: 'Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz'

Ekrem İmamoğlu’ndan Rıza Akpolat tepkisi: 'Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz'

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yürütülen bir ihale yolsuzluğu soruşturmasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:01+0300

2025-01-13T10:01+0300

2025-01-13T10:01+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

rıza akpolat

gözaltı

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İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. CHP’den operasyona tepki var. İmamoğlu “Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz, edemeyeceksiniz.” açıklamasını yaptı.CHP'den ilk tepki: İtibar suikastıPartiden ilk açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Çelik, CHP’nin itibar suikastiyle zayıflatılmaya çalışıldığını söyledi.“Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız.” diyen CHP’li Özgür Çelik, “Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız. Bu ülkede kol gezen fakirliği, çaresizliği, halkın feryadını böyle örtemezsiniz!” ifadelerini kullandı.İmamoğlu: Niyeti hukuk olmayanın usulü hukuk olmazİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akpolat hakkında alınan gözaltı kararına tepki gösterdi.İmamoğlu, “İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden ‘operasyon’ ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor.” ifadelerini kullandı.Akpolat ve diğer belediye yöneticileri için de bu sürecin işletildiğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-safak-operasyonu-ile-gozaltina-alindi-esenyurt-belediyesi-de-1092602511.html

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