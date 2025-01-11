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Yoğun bakımdaki Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram'dan yeni açıklama
Yoğun bakımdaki Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram'dan yeni açıklama
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, evde düşerek geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Dün ameliyat olan Akbayram’ın tedavisi sürerken... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
edip akbayram
hastane
zatürre
yoğun bakım
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Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Edip Akbayram, evinde düşerek geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan sanatçı, zatürre tedavisinden kısa bir süre önce taburcu edilmişti. Edip Akbayram'ın son durumuUsta sanatçının tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Aldırma Gönül’ ve ‘Güzel Günler Göreceğiz’ gibi unutulmaz eserlerin sahibi olan Akbayram, dün başarılı bir ameliyat geçirdi.Edip Akbayram’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz.”
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Yoğun bakımdaki Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram'dan yeni açıklama

13:30 11.01.2025 (güncellendi: 13:33 11.01.2025)
© Fotoğraf : InstagramEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© Fotoğraf : Instagram
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Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, evde düşerek geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Dün ameliyat olan Akbayram’ın tedavisi sürerken, kızı Türkü Akbayram, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Edip Akbayram, evinde düşerek geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan sanatçı, zatürre tedavisinden kısa bir süre önce taburcu edilmişti.

Edip Akbayram'ın son durumu

Usta sanatçının tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Aldırma Gönül’ ve ‘Güzel Günler Göreceğiz’ gibi unutulmaz eserlerin sahibi olan Akbayram, dün başarılı bir ameliyat geçirdi.
Edip Akbayram’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz.”
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