https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/yogun-bakimdaki-edip-akbayramin-saglik-durumu-nasil-kizi-turku-akbayramdan-yeni-aciklama-1092569421.html

Yoğun bakımdaki Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram'dan yeni açıklama

Yoğun bakımdaki Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram'dan yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, evde düşerek geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Dün ameliyat olan Akbayram’ın tedavisi sürerken... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T13:30+0300

2025-01-11T13:30+0300

2025-01-11T13:33+0300

yaşam

edip akbayram

hastane

zatürre

yoğun bakım

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Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Edip Akbayram, evinde düşerek geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan sanatçı, zatürre tedavisinden kısa bir süre önce taburcu edilmişti. Edip Akbayram'ın son durumuUsta sanatçının tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Aldırma Gönül’ ve ‘Güzel Günler Göreceğiz’ gibi unutulmaz eserlerin sahibi olan Akbayram, dün başarılı bir ameliyat geçirdi.Edip Akbayram’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz.”

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