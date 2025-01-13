https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/dusuk-ve-orta-gelirli-ingilizler-cok-yuksek-konut-maliyetleri-nedeniyle-bati-avrupadakilerden-cok-1092611540.html

Düşük ve orta gelirli İngilizler, çok yüksek konut maliyetleri nedeniyle Batı Avrupa'dakilerden çok daha yoksul

Düşük ve orta gelirli İngilizler, çok yüksek konut maliyetleri nedeniyle Batı Avrupa'dakilerden çok daha yoksul

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yapılan analiz çalışması sonuçlarına göre, İngiliz düşük ve orta gelirli aileler, çok yüksek konut maliyetleri nedeniyle Batı Avrupa'dakilerden... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T11:46+0300

2025-01-13T11:46+0300

2025-01-13T11:46+0300

dünya

oecd

avrupa

ingiltere

konut maliyetleri

kira

kira bedeli

kira artış oranı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092613255_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_46e988a81dc299af09f011d1a9593518.jpg

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Resolution Foundation tarafından yapılan bir analize göre, İngiltere'deki fiyatlar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye 38 ülkenin ortalamasından yüzde 8 daha yüksek. Ancak bu oran konut fiyatları söz konusu olduğunda daha da yükseliyor. İngilizler, OECD ortalamasından yüzde 44 daha yüksek olan İngiltere'deki konut maliyetinden daha fazla etkileniyor. Alman aileler, İngiltere'deki eşdeğerlerine göre yılda yüzde 21 oranda iyi durumda ancak Hollandalı ailelerle kıyaslandığında aradaki fark, yüzde 39'a çıkıyor. Düşük gelirli Alman aileler bile aynı düzeydeki İngilizlere göre yüzde 16 oranında daha iyi durumda. Bir evin ortalama maliyeti 300 bin sterlinResolution Foundation'da görev yapan deneyimli bir ekonomist Simon Pittaway, "İngiltere'nin konut maliyeti krizi, çocuk yoksulluğunun önemli bir itici gücü ve yoksul ailelerin, Alman ailelere göre 2 bin 300 sterlin daha kötü durumda olmasına katkıda bulunmaktadır. Daha uygun fiyatlı evler inşa etmekten düşük gelirli kiracılar için daha iyi destek sağlamaya kadar krizin acilen ele alınması gerekiyor" dedi. İngiltere'nin en büyük kredi kuruluşu, geçen ay bir evin ortalama maliyetinin Kasım ayındaki yüzde 1.3'lük artışın ardından 300 bin sterline yükseldiğini açıkladı. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, İngiltere'de kiralar da artıyor, Kasım 2024'e kadar olan yılda artış yüzde 9.1 olarak ifade edildi. Ortalama kira artışlarının bu yıl daha az dik olması bekleniyor ancak yine de artışın yüzde 4'e kadar artması gündemde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/tuikten-hanehalki-butce-arastirmasi-2023te-en-yuksek-harcama-konut-ve-kira-oldu-1084717159.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oecd, avrupa, ingiltere, konut maliyetleri, kira, kira bedeli, kira artış oranı