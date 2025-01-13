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Düşük ve orta gelirli İngilizler, çok yüksek konut maliyetleri nedeniyle Batı Avrupa'dakilerden çok daha yoksul
Düşük ve orta gelirli İngilizler, çok yüksek konut maliyetleri nedeniyle Batı Avrupa'dakilerden çok daha yoksul
Sputnik Türkiye
İngiltere'de yapılan analiz çalışması sonuçlarına göre, İngiliz düşük ve orta gelirli aileler, çok yüksek konut maliyetleri nedeniyle Batı Avrupa'dakilerden... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T11:46+0300
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İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Resolution Foundation tarafından yapılan bir analize göre, İngiltere'deki fiyatlar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye 38 ülkenin ortalamasından yüzde 8 daha yüksek. Ancak bu oran konut fiyatları söz konusu olduğunda daha da yükseliyor. İngilizler, OECD ortalamasından yüzde 44 daha yüksek olan İngiltere'deki konut maliyetinden daha fazla etkileniyor. Alman aileler, İngiltere'deki eşdeğerlerine göre yılda yüzde 21 oranda iyi durumda ancak Hollandalı ailelerle kıyaslandığında aradaki fark, yüzde 39'a çıkıyor. Düşük gelirli Alman aileler bile aynı düzeydeki İngilizlere göre yüzde 16 oranında daha iyi durumda. Bir evin ortalama maliyeti 300 bin sterlinResolution Foundation'da görev yapan deneyimli bir ekonomist Simon Pittaway, "İngiltere'nin konut maliyeti krizi, çocuk yoksulluğunun önemli bir itici gücü ve yoksul ailelerin, Alman ailelere göre 2 bin 300 sterlin daha kötü durumda olmasına katkıda bulunmaktadır. Daha uygun fiyatlı evler inşa etmekten düşük gelirli kiracılar için daha iyi destek sağlamaya kadar krizin acilen ele alınması gerekiyor" dedi. İngiltere'nin en büyük kredi kuruluşu, geçen ay bir evin ortalama maliyetinin Kasım ayındaki yüzde 1.3'lük artışın ardından 300 bin sterline yükseldiğini açıkladı. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, İngiltere'de kiralar da artıyor, Kasım 2024'e kadar olan yılda artış yüzde 9.1 olarak ifade edildi. Ortalama kira artışlarının bu yıl daha az dik olması bekleniyor ancak yine de artışın yüzde 4'e kadar artması gündemde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/tuikten-hanehalki-butce-arastirmasi-2023te-en-yuksek-harcama-konut-ve-kira-oldu-1084717159.html
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oecd, avrupa, ingiltere, konut maliyetleri, kira, kira bedeli, kira artış oranı
oecd, avrupa, ingiltere, konut maliyetleri, kira, kira bedeli, kira artış oranı

Düşük ve orta gelirli İngilizler, çok yüksek konut maliyetleri nedeniyle Batı Avrupa'dakilerden çok daha yoksul

11:46 13.01.2025
© FotoğrafDüşük ve orta gelirli İngilizler, çok yüksek konut maliyetleri nedeniyle Batı Avrupa'dakilerden çok daha yoksul
Düşük ve orta gelirli İngilizler, çok yüksek konut maliyetleri nedeniyle Batı Avrupa'dakilerden çok daha yoksul - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Fotoğraf
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İngiltere'de yapılan analiz çalışması sonuçlarına göre, İngiliz düşük ve orta gelirli aileler, çok yüksek konut maliyetleri nedeniyle Batı Avrupa'dakilerden çok daha yoksul. İngilizler, OECD ortalamasından yüzde 44 daha yüksek olan konut maliyetinden daha fazla etkileniyor.
İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Resolution Foundation tarafından yapılan bir analize göre, İngiltere'deki fiyatlar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye 38 ülkenin ortalamasından yüzde 8 daha yüksek. Ancak bu oran konut fiyatları söz konusu olduğunda daha da yükseliyor. İngilizler, OECD ortalamasından yüzde 44 daha yüksek olan İngiltere'deki konut maliyetinden daha fazla etkileniyor.
Alman aileler, İngiltere'deki eşdeğerlerine göre yılda yüzde 21 oranda iyi durumda ancak Hollandalı ailelerle kıyaslandığında aradaki fark, yüzde 39'a çıkıyor. Düşük gelirli Alman aileler bile aynı düzeydeki İngilizlere göre yüzde 16 oranında daha iyi durumda.

Bir evin ortalama maliyeti 300 bin sterlin

Resolution Foundation'da görev yapan deneyimli bir ekonomist Simon Pittaway, "İngiltere'nin konut maliyeti krizi, çocuk yoksulluğunun önemli bir itici gücü ve yoksul ailelerin, Alman ailelere göre 2 bin 300 sterlin daha kötü durumda olmasına katkıda bulunmaktadır. Daha uygun fiyatlı evler inşa etmekten düşük gelirli kiracılar için daha iyi destek sağlamaya kadar krizin acilen ele alınması gerekiyor" dedi.
İngiltere'nin en büyük kredi kuruluşu, geçen ay bir evin ortalama maliyetinin Kasım ayındaki yüzde 1.3'lük artışın ardından 300 bin sterline yükseldiğini açıkladı. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, İngiltere'de kiralar da artıyor, Kasım 2024'e kadar olan yılda artış yüzde 9.1 olarak ifade edildi. Ortalama kira artışlarının bu yıl daha az dik olması bekleniyor ancak yine de artışın yüzde 4'e kadar artması gündemde.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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TÜİK'ten Hanehalkı Bütçe Araştırması: '2023'te en yüksek harcama, konut ve kira oldu'
11 Haziran 2024, 12:59
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