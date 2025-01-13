https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/durzi-lideri-el-haceri-rusya-suriyenin-yeniden-insasina-katki-sunabilir--1092630259.html

Dürzi Lideri el-Haceri: Rusya, Suriye’nin yeniden inşasına katkı sunabilir

Dürzi Lideri el-Haceri: Rusya, Suriye’nin yeniden inşasına katkı sunabilir

Sputnik Türkiye

Dürzilerin ruhani lideri el-Haceri, Rusya'nın da Suriye'nin inşasında pay oynayabileceğini ifade etti. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T17:12+0300

2025-01-13T17:12+0300

2025-01-13T17:12+0300

dünya

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suriye hükümeti

suriye muhalefeti

suriye dışişleri bakanlığı

suriye krizi

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Suriye’nin Süveyda vilayetindeki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Haceri, Rusya’nın Suriye halkına ülkelerini yeniden inşa etme sürecinde yardım edebileceğini ancak bunun Suriye’nin ulusal çıkarları gözetilerek gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Sputnik'e konuşan el-Haceri, “Suriye’nin çıkarları her şeyden önce gelir, Suriye halkının çıkarları önceliklidir. Ülkemizin yararına olacak şekilde tüm dünya ülkeleriyle, uluslararası kuruluşlar ve kurumlarla iş birliği çağrısı yapıyoruz. Rusya konusunda da ülkeler arasında bir fark görmüyoruz, Rusya halka ve vatanımıza yardım edebilir.” dedi. El-Haceri, önceki yönetim döneminde Şam’ın komşu ülkelerle gergin ya da düşmanca ilişkiler yaşadığını, bunun ekonomik bir abluka ve ulusal ekonomide çöküşe yol açtığını ifade etti. Suriye’de barışın sağlanmasının ardından Arap ülkeleriyle ve dünya ile ilişkilerin iyileşeceğini umduğunu dile getirdi. 'Suriye bir bütündür'Ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine değinen el-Haceri, “Suriye tek bir bütündür ve tüm vilayetleri birbirine bağlıdır. Doğal kaynakları ülkenin dört bir yanına dağılmıştır, bu da iş birliği, karşılıklı yardım ve uyum ihtiyacını doğurur.” ifadelerini kullandı.

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