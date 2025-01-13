https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/durzi-lideri-el-haceri-rusya-suriyenin-yeniden-insasina-katki-sunabilir--1092630259.html
Dürzi Lideri el-Haceri: Rusya, Suriye’nin yeniden inşasına katkı sunabilir
Dürzi Lideri el-Haceri: Rusya, Suriye’nin yeniden inşasına katkı sunabilir
Sputnik Türkiye
Dürzilerin ruhani lideri el-Haceri, Rusya'nın da Suriye'nin inşasında pay oynayabileceğini ifade etti. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T17:12+0300
2025-01-13T17:12+0300
2025-01-13T17:12+0300
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Suriye’nin Süveyda vilayetindeki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Haceri, Rusya’nın Suriye halkına ülkelerini yeniden inşa etme sürecinde yardım edebileceğini ancak bunun Suriye’nin ulusal çıkarları gözetilerek gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Sputnik'e konuşan el-Haceri, “Suriye’nin çıkarları her şeyden önce gelir, Suriye halkının çıkarları önceliklidir. Ülkemizin yararına olacak şekilde tüm dünya ülkeleriyle, uluslararası kuruluşlar ve kurumlarla iş birliği çağrısı yapıyoruz. Rusya konusunda da ülkeler arasında bir fark görmüyoruz, Rusya halka ve vatanımıza yardım edebilir.” dedi. El-Haceri, önceki yönetim döneminde Şam’ın komşu ülkelerle gergin ya da düşmanca ilişkiler yaşadığını, bunun ekonomik bir abluka ve ulusal ekonomide çöküşe yol açtığını ifade etti. Suriye’de barışın sağlanmasının ardından Arap ülkeleriyle ve dünya ile ilişkilerin iyileşeceğini umduğunu dile getirdi. 'Suriye bir bütündür'Ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine değinen el-Haceri, “Suriye tek bir bütündür ve tüm vilayetleri birbirine bağlıdır. Doğal kaynakları ülkenin dört bir yanına dağılmıştır, bu da iş birliği, karşılıklı yardım ve uyum ihtiyacını doğurur.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/enerji-bakani-bayraktar-suriyeye-enerji-tedarikimizi-artiracagiz-1092616533.html
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, beşar esad, muhammed el-beşir, şam, heyet tahrir şam (htş), sputnik
suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, beşar esad, muhammed el-beşir, şam, heyet tahrir şam (htş), sputnik
Dürzi Lideri el-Haceri: Rusya, Suriye’nin yeniden inşasına katkı sunabilir
Dürzilerin ruhani lideri el-Haceri, Rusya'nın da Suriye'nin inşasında pay oynayabileceğini ifade etti.
Suriye’nin Süveyda vilayetindeki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Haceri, Rusya’nın Suriye halkına ülkelerini yeniden inşa etme sürecinde yardım edebileceğini ancak bunun Suriye’nin ulusal çıkarları gözetilerek gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
Sputnik'e konuşan el-Haceri, “Suriye’nin çıkarları her şeyden önce gelir, Suriye halkının çıkarları önceliklidir. Ülkemizin yararına olacak şekilde tüm dünya ülkeleriyle, uluslararası kuruluşlar ve kurumlarla iş birliği çağrısı yapıyoruz. Rusya konusunda da ülkeler arasında bir fark görmüyoruz, Rusya halka ve vatanımıza yardım edebilir.” dedi.
El-Haceri, önceki yönetim döneminde Şam’ın komşu ülkelerle gergin ya da düşmanca ilişkiler yaşadığını, bunun ekonomik bir abluka ve ulusal ekonomide çöküşe yol açtığını ifade etti. Suriye’de barışın sağlanmasının ardından Arap ülkeleriyle ve dünya ile ilişkilerin iyileşeceğini umduğunu dile getirdi.
Ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine değinen el-Haceri, “Suriye tek bir bütündür ve tüm vilayetleri birbirine bağlıdır. Doğal kaynakları ülkenin dört bir yanına dağılmıştır, bu da iş birliği, karşılıklı yardım ve uyum ihtiyacını doğurur.” ifadelerini kullandı.