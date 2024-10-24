https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html

Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesi açıklandı: Listede Türk ürünü de yer aldı

Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesi açıklandı: Listede Türk ürünü de yer aldı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi TasteAtlas tarafından paylaşıldı. Listeye birinci sırada tadı ve aroması ile ünlü Suriye'den getirilerek Yunanistan'da 1800'lü... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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yunanistan

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antep fıstığı

fıstık

suriye

pahalı

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TasteAtlas tarafından paylaşılan dünyanın en iyi kuruyemişi listesinde Türkiye'den Antep Fıstığı girdi.2024 en iyi 10 kuruyemiş listesinde birinci sırada tadı ve aroması ile ünlü Suriye'den getirilerek Yunanistan'da 1800'lü yıllarda yetiştirilmeye başlanan fystiki aeginas yer aldı. Listeye ikinci sıradan ise Türkiye'nin ünlü kuruyemişi Antep Fıstığı girdi. Sıralamada üçüncü sıra ise pahalılığı ile bilinen pistacchio verde di bronte fıstığının oldu.Listenin diğer kuruyemişleri şöyle sıralandı:4. Almendra de Mallorca5.Macadamia6.Marconas7.Mandorle de Sicilia8.Castanha da Terra Fria9.Fystiki Megaron10. Kelifoto Fystiki fthiotidas

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/24-ekim-persembe-gunu-diziler-yayinlanmayacak-bu-aksam-diziler-neden-yok-1089628898.html

türkiye

yunanistan

suriye

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dünyanın en iyi kuruyemiş, antep fıstığı