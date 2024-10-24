https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html
Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesi açıklandı: Listede Türk ürünü de yer aldı
Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesi açıklandı: Listede Türk ürünü de yer aldı
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi TasteAtlas tarafından paylaşıldı. Listeye birinci sırada tadı ve aroması ile ünlü Suriye'den getirilerek Yunanistan'da 1800'lü... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T18:34+0300
2024-10-24T18:34+0300
2024-10-24T18:34+0300
türkiye
kuruyemiş
dünya
liste
yunanistan
türkiye
antep fıstığı
fıstık
suriye
pahalı
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TasteAtlas tarafından paylaşılan dünyanın en iyi kuruyemişi listesinde Türkiye'den Antep Fıstığı girdi.2024 en iyi 10 kuruyemiş listesinde birinci sırada tadı ve aroması ile ünlü Suriye'den getirilerek Yunanistan'da 1800'lü yıllarda yetiştirilmeye başlanan fystiki aeginas yer aldı. Listeye ikinci sıradan ise Türkiye'nin ünlü kuruyemişi Antep Fıstığı girdi. Sıralamada üçüncü sıra ise pahalılığı ile bilinen pistacchio verde di bronte fıstığının oldu.Listenin diğer kuruyemişleri şöyle sıralandı:4. Almendra de Mallorca5.Macadamia6.Marconas7.Mandorle de Sicilia8.Castanha da Terra Fria9.Fystiki Megaron10. Kelifoto Fystiki fthiotidas
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/24-ekim-persembe-gunu-diziler-yayinlanmayacak-bu-aksam-diziler-neden-yok-1089628898.html
türkiye
yunanistan
suriye
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dünyanın en iyi kuruyemiş, antep fıstığı
dünyanın en iyi kuruyemiş, antep fıstığı
Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesi açıklandı: Listede Türk ürünü de yer aldı
Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi TasteAtlas tarafından paylaşıldı. Listeye birinci sırada tadı ve aroması ile ünlü Suriye'den getirilerek Yunanistan'da 1800'lü yıllarda yetiştirilmeye başlanan fystiki aeginas yer aldı. İkinci sırada ise Türkiye'nin ünlü kuruyemişi Antep Fıstığı girdi.
TasteAtlas tarafından paylaşılan dünyanın en iyi kuruyemişi listesinde Türkiye'den Antep Fıstığı girdi.
2024 en iyi 10 kuruyemiş listesinde birinci sırada tadı ve aroması ile ünlü Suriye'den getirilerek Yunanistan'da 1800'lü yıllarda yetiştirilmeye başlanan fystiki aeginas yer aldı. Listeye ikinci sıradan ise Türkiye'nin ünlü kuruyemişi Antep Fıstığı girdi. Sıralamada üçüncü sıra ise pahalılığı ile bilinen pistacchio verde di bronte fıstığının oldu.
Listenin diğer kuruyemişleri şöyle sıralandı:
10. Kelifoto Fystiki fthiotidas