'Dostlar yaptırımda görsün': ABD'nin Rusya'dan uçak aksamı ithalatı 3 yılın zirvesine çıktı
© AP Photo / Ted S. WarrenBoeing 737 MAX 8
© AP Photo / Ted S. Warren
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Rusya'ya başta ekonomi olmak üzere her alanda yaptırım uygulayan ABD, Kasım ayında Rus yapımı uçak aksamı ithalatını önemli oranda arttırdı. Bu alanda son 3 yılın rekoru kırıldı.
Sputnik, Amerikan gümrük servisinin verilerini derleyerek ABD'nin Rusya'dan uçak aksamı ithalatında gelinen noktayı ortaya koydu.
Kasım 2024'te Rusya'dan ABD'ye uçak aksamı ihracatı, Şubat 2022'den bu yana en yüksek aylık değer olan 7.6 milyon doları buldu.
ABD'ye Rus uçak aksamı ihracatı, Kasım 2023'e kıyasla 1.6 kat arttı.
2024'ün ilk 11 ayında uçak aksamı sevkiyatı, 31.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023'ün ilk 11 ayında bu rakam 30.6 milyon dolar düzeyindeydi.
Kasım ayında ABD'lilerin en fazla ilgi gösterdiği uçak aksamları, 6.97 milyon dolarla iniş takımları ve onların parçaları ile 586.1 bin dolarlık hacimle uçak, helikopter veya İHA parçaları oldu.
ABD, Ukrayna krizinin başından beri Rusya'ya birçok alanda yaptırım uyguluyor. Bununla yetinmeyen ABD, Avrupa ülkelerini ve dünyanın farklı bölgelerindeki çeşitli ülkeleri de Rusya'ya yardım uygulamaya zorluyor. Ancak ABD, yaptırımlara rağmen Rusya'dan kritik öneme sahip maddelerin ithalatından vazgeçemiyor.
Kasım 2024'te Rusya'dan ABD'ye uçak aksamı ihracatı, Şubat 2022'den bu yana en yüksek aylık değer olan 7.6 milyon doları buldu.
ABD'ye Rus uçak aksamı ihracatı, Kasım 2023'e kıyasla 1.6 kat arttı.
2024'ün ilk 11 ayında uçak aksamı sevkiyatı, 31.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023'ün ilk 11 ayında bu rakam 30.6 milyon dolar düzeyindeydi.
Kasım ayında ABD'lilerin en fazla ilgi gösterdiği uçak aksamları, 6.97 milyon dolarla iniş takımları ve onların parçaları ile 586.1 bin dolarlık hacimle uçak, helikopter veya İHA parçaları oldu.
ABD, Ukrayna krizinin başından beri Rusya'ya birçok alanda yaptırım uyguluyor. Bununla yetinmeyen ABD, Avrupa ülkelerini ve dünyanın farklı bölgelerindeki çeşitli ülkeleri de Rusya'ya yardım uygulamaya zorluyor. Ancak ABD, yaptırımlara rağmen Rusya'dan kritik öneme sahip maddelerin ithalatından vazgeçemiyor.