https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/deniz-ulasimina-hava-engeli-hangi-seferler-iptal-edildi-1092601507.html
Deniz ulaşımına hava engeli: Hangi seferler iptal edildi?
Deniz ulaşımına hava engeli: Hangi seferler iptal edildi?
Sputnik Türkiye
İDO ve BUDO, 13 Ocak 2025 tarihindeki birçok deniz otobüsü seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul, Bursa ve Armutlu... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T07:07+0300
2025-01-13T07:07+0300
2025-01-13T07:07+0300
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 13 Ocak 2025 tarihindeki bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, özellikle Bursa, Armutlu, Kadıköy ve Yenikapı hatlarında planlanan seferlerin iptal edildiği belirtildi. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için anlayış gösterilmesi rica edildi.İptal edilen İDO seferleri şunlardır:Yetkililer, hava durumunun normale dönmesiyle seferlerin yeniden başlayacağını ifade etti.BUDO: Bursa-İstanbul ve Armutlu hatlarında yoğun i̇ptallerBursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), 13 Ocak 2025 tarihindeki seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Mudanya, Eminönü/Sirkeci ve Armutlu İhlas arasında yapılması planlanan seferlerde aksama yaşandı.BUDO'nun iptal edilen seferleri şunlardır:BUDO yetkilileri, iptal kararının tamamen yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını ve hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceğini belirtti.Yolculara öneriler: Sefer bilgilerini takip edinHem İDO hem de BUDO yetkilileri, yolcuların güncel sefer bilgilerini İDO ve BUDO’nun resmi internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden takip etmesini önerdi. Özellikle kış aylarında kötü hava koşullarının deniz ulaşımını aksatabileceği hatırlatılarak, iptal edilen seferlerle ilgili yolcuların biletlerini başka tarihlere değiştirebileceği veya iade edebileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/akom-ve-meteorolojiden-kritik-uyari-geldi-istanbul-dahil-13-il-icin-sari-alarm-verildi-balkanlardan-1092600702.html
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Deniz ulaşımına hava engeli: Hangi seferler iptal edildi?
İDO ve BUDO, 13 Ocak 2025 tarihindeki birçok deniz otobüsü seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul, Bursa ve Armutlu arasında yapılması planlanan seferlerin etkilenmesiyle yolculara iptal bilgisi verildi. Yetkililer, hava durumu normale dönene kadar seferlerin takip edilmesi gerektiğini belirtti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 13 Ocak 2025 tarihindeki bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, özellikle Bursa, Armutlu, Kadıköy ve Yenikapı hatlarında planlanan seferlerin iptal edildiği belirtildi. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için anlayış gösterilmesi rica edildi.
İptal edilen İDO seferleri şunlardır:
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy (08:30) Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09:05) Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (07:45)
Yetkililer, hava durumunun normale dönmesiyle seferlerin yeniden başlayacağını ifade etti.
BUDO: Bursa-İstanbul ve Armutlu hatlarında yoğun i̇ptaller
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), 13 Ocak 2025 tarihindeki seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Mudanya, Eminönü/Sirkeci ve Armutlu İhlas arasında yapılması planlanan seferlerde aksama yaşandı.
BUDO'nun iptal edilen seferleri şunlardır:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) (07:00, 09:30) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) (08:00, 11:30) Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) (09:30) Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) (10:00) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) (11:30) Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) (12:55)
BUDO yetkilileri, iptal kararının tamamen yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını ve hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceğini belirtti.
Yolculara öneriler: Sefer bilgilerini takip edin
Hem İDO hem de BUDO yetkilileri, yolcuların güncel sefer bilgilerini İDO ve BUDO’nun resmi internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden takip etmesini önerdi. Özellikle kış aylarında kötü hava koşullarının deniz ulaşımını aksatabileceği hatırlatılarak, iptal edilen seferlerle ilgili yolcuların biletlerini başka tarihlere değiştirebileceği veya iade edebileceği açıklandı.