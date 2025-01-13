AKOM ve Meteoroloji’den kritik uyarı geldi, İstanbul dahil 13 il için sarı alarm verildi: Balkanlar’dan kar geliyor
© İHAKar yağışı
© İHA
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Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ne yönelik kar yağışı tahminiyle dikkat çekti. İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle beklenen kar için Balkanlar’dan gelecek soğuk hava kütlesi işaret edildi. 13 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, kuvvetli yağış ve buzlanma riskine karşı tedbir alınması gerektiği hatırlatıldı. İşte 13 Ocak hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceği, yer yer buzlanma ve çığ riskinin oluşabileceği belirtildi. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde kar yağışı ihtimalini artırıyor.
Sarı kodlu uyarı verilen iller
1.Aydın
2.Balıkesir
3.Bursa
4.Çanakkale
5.Edirne
6.İstanbul
7.İzmir
8.Kırklareli
9.Kocaeli
10.Manisa
11.Muğla
12.Tekirdağ
13.Yalova
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, İstanbul’da kar yağışının etkili olması için sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesi gerekiyor. Şehrin yüksek kesimlerinde, özellikle Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi bölgelerde, hafta sonuna doğru karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği ifade edildi. Sıcaklıkların gece saatlerinde 0 dereceye yaklaşması bekleniyor.
Üç büyükşehirde yağışlar devam ediyor
İstanbul: Şehirde yer yer kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Hava sıcaklığı gündüz 6 dereceye kadar düşerken, gece saatlerinde 2 dereceye kadar inmesi bekleniyor.
Ankara: Başkentte hafta yağmur ve sağanakla başladı. Hava sıcaklığı en yüksek 12, en düşük 4 derece olarak tahmin ediliyor.
İzmir: İzmir'de bugün kuvvetli yağış etkili olacak. Ancak sıcaklıklar, Marmara ve İç Anadolu’ya göre daha yüksek seyredecek.
Yurt genelinde hava durumu: Kar ve sağanak yağış
Meteoroloji'nin hava durumu raporlarına göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz’in batısı, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Karadeniz’in batı kesimlerinde yağışlar etkili olacak.
Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat!
Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısında bulundu. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Bu durumun ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.
Rüzgar etkisini artırıyor
Hava raporlarına göre rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/sa) esecek. Bu durum, özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir.
Uzmanlar uyarıyor: Tedbirli olun
Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışlar ve düşen sıcaklıklar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi riskler karşısında erken önlem alınması önem taşıyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Marmara: Kar ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin güney ve doğusunda yağmur ve sağanak yağışlar etkili olurken, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Çanakkale: 6°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli yağmurlu
Edirne: 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İstanbul: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli yağmurlu
Kırklareli: 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.
Rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.
Ege: Kuvvetli sağanaklar ve puslu hava
Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Kuzey ve Kıyı Ege ile Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Denizli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İzmir: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Muğla: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Akdeniz: Sağanaklar ve kuvvetli yağış uyarısı
Batı Akdeniz ve Mersin çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların, özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Adana: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Hatay: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İç Anadolu: Pus ve yağışlı hava
İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Eskişehir çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Ankara: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Eskişehir: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Konya: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Sivas: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz: Yağmur ve karla karışık yağmur
Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Düzce ve Bolu çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Bolu: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Sinop: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Zonguldak: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ ve buzlanma tehlikesi
Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Amasya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Artvin: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Doğu Anadolu: Buzlanma ve çığ uyarısı
Bölgenin geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Erzurum: -1°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: -1°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 3°C, parçalı bulutlu
Van: 4°C, parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Sis ve pus etkili olacak
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Diyarbakır: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizlerde hava
Marmara: Fırtına, dalga yüksekliği 3 m
Ege: Kuvvetli fırtına, dalga yüksekliği yer yer 4 m
Karadeniz: Fırtınamsı rüzgar, dalga yüksekliği 2.5 m