https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/akom-ve-meteorolojiden-kritik-uyari-geldi-istanbul-dahil-13-il-icin-sari-alarm-verildi-balkanlardan-1092600702.html

AKOM ve Meteoroloji’den kritik uyarı geldi, İstanbul dahil 13 il için sarı alarm verildi: Balkanlar’dan kar geliyor

AKOM ve Meteoroloji’den kritik uyarı geldi, İstanbul dahil 13 il için sarı alarm verildi: Balkanlar’dan kar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ne yönelik kar yağışı tahminiyle dikkat çekti. İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle beklenen kar için Balkanlar’dan gelecek soğuk... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T06:59+0300

2025-01-13T06:59+0300

2025-01-13T06:59+0300

meteoroloji

akom

izmir

balkanlar

istanbul

yaşam

yağmur

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceği, yer yer buzlanma ve çığ riskinin oluşabileceği belirtildi. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde kar yağışı ihtimalini artırıyor.Sarı kodlu uyarı verilen illerİstanbul’a kar ne zaman yağacak?Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, İstanbul’da kar yağışının etkili olması için sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesi gerekiyor. Şehrin yüksek kesimlerinde, özellikle Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi bölgelerde, hafta sonuna doğru karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği ifade edildi. Sıcaklıkların gece saatlerinde 0 dereceye yaklaşması bekleniyor.Üç büyükşehirde yağışlar devam ediyorİstanbul: Şehirde yer yer kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Hava sıcaklığı gündüz 6 dereceye kadar düşerken, gece saatlerinde 2 dereceye kadar inmesi bekleniyor.Ankara: Başkentte hafta yağmur ve sağanakla başladı. Hava sıcaklığı en yüksek 12, en düşük 4 derece olarak tahmin ediliyor.İzmir: İzmir'de bugün kuvvetli yağış etkili olacak. Ancak sıcaklıklar, Marmara ve İç Anadolu’ya göre daha yüksek seyredecek.Yurt genelinde hava durumu: Kar ve sağanak yağışMeteoroloji'nin hava durumu raporlarına göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz’in batısı, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Karadeniz’in batı kesimlerinde yağışlar etkili olacak.Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat!Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısında bulundu. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Bu durumun ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.Rüzgar etkisini artırıyorHava raporlarına göre rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/sa) esecek. Bu durum, özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir.Uzmanlar uyarıyor: Tedbirli olunMeteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışlar ve düşen sıcaklıklar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi riskler karşısında erken önlem alınması önem taşıyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara: Kar ve kuvvetli rüzgar bekleniyorMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin güney ve doğusunda yağmur ve sağanak yağışlar etkili olurken, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Ege: Kuvvetli sağanaklar ve puslu havaEge Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Kuzey ve Kıyı Ege ile Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Akdeniz: Sağanaklar ve kuvvetli yağış uyarısıBatı Akdeniz ve Mersin çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların, özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.İç Anadolu: Pus ve yağışlı havaİç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Eskişehir çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.Batı Karadeniz: Yağmur ve karla karışık yağmurBölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Düzce ve Bolu çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ ve buzlanma tehlikesiOrta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor.Doğu Anadolu: Buzlanma ve çığ uyarısıBölgenin geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Sis ve pus etkili olacakBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.Denizlerde hava

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