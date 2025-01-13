https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/cumhurbaskani-erdogan-evlilik-kredisini-duyurdu-prof-dr-demirtas-sahte-evlilik-uyarisi-yapti-1092630982.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'evlilik kredisi'ni duyurdu: Prof. Dr. Demirtaş 'sahte evlilik' uyarısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'evlilik kredisi'ni duyurdu: Prof. Dr. Demirtaş 'sahte evlilik' uyarısı yaptı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün duyurduğu 'evlilik kredisi'yle ilgili olarak Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'sahte evlilikler artabilir' uyarısı yaptı. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T17:20+0300
2025-01-13T17:20+0300
2025-01-13T17:20+0300
türkiye
özgür demirtaş
evlilik kredisi
recep tayyip erdoğan
sahte evlilik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada yeni evlenecek olan gençlere 48 ay vadeli iki yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği verileceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından ise ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ilginç bir uyarı geldi. Demirtaş 'sahte evlilikler' artacaktır derken, "Evlenip parayı aldıktan sonra boşanmalar olabilir. Belli bir süre boşanmama şartı ile bu söylediğim sorun hafifletilebilir" yorumu yaptı. 2025 yılının 'Aile Yılı' olacağına dair bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Evlenecek çiftlere yapılacak maddi yardımları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl deprem bölgesinde başlatılan ilk kez evleneceklerin yararlanabileceği 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteğini 81 ile taşınacağını belirtti. Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi desteğiCumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler." dedi. Sahte evlilik uyarısıProf. Dr. Özgür Demirtaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı aile destek programıyla alakalı olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yeni-evleneceklere-faizsiz-kredide-sartlar-belli-oldu-iste-48-ay-vadeli-2-yil-geri-odemesiz-150-bin-1092625597.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'evlilik kredisi'ni duyurdu: Prof. Dr. Demirtaş 'sahte evlilik' uyarısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün duyurduğu 'evlilik kredisi'yle ilgili olarak Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'sahte evlilikler artabilir' uyarısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada yeni evlenecek olan gençlere 48 ay vadeli iki yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği verileceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından ise ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ilginç bir uyarı geldi. Demirtaş 'sahte evlilikler' artacaktır derken, "Evlenip parayı aldıktan sonra boşanmalar olabilir. Belli bir süre boşanmama şartı ile bu söylediğim sorun hafifletilebilir" yorumu yaptı.
2025 yılının 'Aile Yılı' olacağına dair bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Evlenecek çiftlere yapılacak maddi yardımları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl deprem bölgesinde başlatılan ilk kez evleneceklerin yararlanabileceği 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteğini 81 ile taşınacağını belirtti.
Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler." dedi.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı aile destek programıyla alakalı olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Sahte evlilikler artacaktır. Evlenip parayı aldıktan sonra boşanmalar olabilir. Belli bir süre boşanmama şartı ile bu söylediğim sorun hafifletilebilir."