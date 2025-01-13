https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/cumhurbaskani-erdogan-evlilik-kredisini-duyurdu-prof-dr-demirtas-sahte-evlilik-uyarisi-yapti-1092630982.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'evlilik kredisi'ni duyurdu: Prof. Dr. Demirtaş 'sahte evlilik' uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'evlilik kredisi'ni duyurdu: Prof. Dr. Demirtaş 'sahte evlilik' uyarısı yaptı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün duyurduğu 'evlilik kredisi'yle ilgili olarak Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'sahte evlilikler artabilir' uyarısı yaptı. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T17:20+0300

2025-01-13T17:20+0300

2025-01-13T17:20+0300

türkiye

özgür demirtaş

evlilik kredisi

recep tayyip erdoğan

sahte evlilik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada yeni evlenecek olan gençlere 48 ay vadeli iki yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği verileceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından ise ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ilginç bir uyarı geldi. Demirtaş 'sahte evlilikler' artacaktır derken, "Evlenip parayı aldıktan sonra boşanmalar olabilir. Belli bir süre boşanmama şartı ile bu söylediğim sorun hafifletilebilir" yorumu yaptı. 2025 yılının 'Aile Yılı' olacağına dair bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Evlenecek çiftlere yapılacak maddi yardımları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl deprem bölgesinde başlatılan ilk kez evleneceklerin yararlanabileceği 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteğini 81 ile taşınacağını belirtti. Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi desteğiCumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler." dedi. Sahte evlilik uyarısıProf. Dr. Özgür Demirtaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı aile destek programıyla alakalı olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yeni-evleneceklere-faizsiz-kredide-sartlar-belli-oldu-iste-48-ay-vadeli-2-yil-geri-odemesiz-150-bin-1092625597.html

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