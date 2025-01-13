https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/canli-yayinda-petrol-koklayan-ahmet-hakani-tiye-almisti-sahan-gokbakara-yanit-geldi-helal-olsun-1092608546.html

Canlı yayında petrol koklayan Ahmet Hakan'ı tiye almıştı, Şahan Gökbakar'a yanıt geldi: 'Helal olsun'

Canlı yayında petrol koklayan Ahmet Hakan'ı tiye almıştı, Şahan Gökbakar'a yanıt geldi: 'Helal olsun'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ahmet Hakan'ın canlı yayında petrol koklamasını taklit eden ve tiye alan Şahan Gökbakar'a yanıt veren Ahmet Hakan, 'güldüm, çok iyi yakalamış'... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:46+0300

2025-01-13T10:46+0300

2025-01-13T10:46+0300

yaşam

ahmet hakan

şahan gökbakar

gabar dağı

petrol

şovmen

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Ahmet Hakan CNN Türk'teki programında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’la Gabar petrolünü değerlendirmiş ve bir kavanoz içindeki petrolü koklamıştı. Ahmet Hakan, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a seslendi ve 'iyi yakalamış' dedi.Ahmet Hakan canlı yayında petrol kokladıGazeteci Ahmet Hakan, canlı yayında yaşananları bugünkü köşe yazısında anlattı ve "Stüdyoda Gabar petrolünden bir örnek de vardı. Gabar petrolünün kalitesinden falan söz edilince aldım elime cam kavanoz içindeki petrolü. Evirip çevirip baktım ve biraz da kokladım. Şahan, bu olayı tiye alan bir video çekmiş." dedi.'Helal olsun Şahan'Videoyu 3 kez izlediğini belirten Ahmet Hakan "Güldüm. Beğendim. Şahane buldum. Espriyi iyi yakaladığını düşündüm. “Helal olsun Şahan” dedim. İyi mizaha can feda! Tiye alınan ben olsam da..." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/bakan-bayraktar-tarih-verdi-ulkemizi-konutlarimizin-tum-ihtiyaclarini-kendi-gazimizla-karsilar-hale-1092370695.html

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ahmet hakan, şahan gökbakar, gabar dağı, petrol, şovmen