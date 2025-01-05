Bakan Bayraktar tarih verdi: 'Ülkemizi konutlarımızın tüm ihtiyaçlarını kendi gazımızla karşılar hale getireceğiz'

"Doğalgaz keşfini yaparken bize, 'Bunlar arayamazlar, arasalar bulamazlar.' Bulduk. 'Bulsalar üretemezler' dediler. Allah'a hamdolsun bugün Trabzon'daki konutlarımızda da Türkiye'deki 3 milyon haneye kendi doğalgazımızı üretir hale çok kısa bir süre içerisinde geldik. Bugün kendi gazımızı kullanan bir ülkeyiz. İnşallah Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimize her yıl, her ay artırarak devam edeceğiz. Konutlarımızın tüm ihtiyaçlarını kendi gazımızla karşılar hale ülkemizi 2028 yılında getireceğiz. Biz 2016 yılında başka bir şey daha söyledik dedik ki 'Türkiye'de arama yapmadığımız hiçbir yer kalmayacak.' Bir dönem adı terörle anılan, teröre bir çok şehit verdiğimiz, Trabzon'umuzdan onlarca şehit verdiğimiz terörü adeta Güneydoğu Anadolu'dan kazıdık, memleketimizden kazıdık ve sınırlarımızın ötesine attık. O sayede girilemeyen, gidilemeyen adı terörle anılan Gabar'da, Besler Dereler'de, Kato'da Türkiye Petrolleri olarak doğal gaz arıyoruz, petrol arıyoruz. 2021 yılında Türkiye'nin en kalitelini petrolünü Gabar'da, Şırnak'ta bulduk. Bugün itibarıyla 70 bin varil günlük petrolü Allah'a hamdolsun üretir hale geldik."