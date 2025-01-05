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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/bakan-bayraktar-tarih-verdi-ulkemizi-konutlarimizin-tum-ihtiyaclarini-kendi-gazimizla-karsilar-hale-1092370695.html
Bakan Bayraktar tarih verdi: 'Ülkemizi konutlarımızın tüm ihtiyaçlarını kendi gazımızla karşılar hale getireceğiz'
Bakan Bayraktar tarih verdi: 'Ülkemizi konutlarımızın tüm ihtiyaçlarını kendi gazımızla karşılar hale getireceğiz'
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin 2028 yılında konutların hepsinde tüm ihtiyaçlarını kendi gazıyla karşılar hale geleceğini açıkladı. 05.01.2025, Sputnik Türkiye
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın gündeminde doğalgaz ve Akkuyu Nükleer Santrali vardı. Bakan bayraktar "2002 yılında sadece 5 ilde olan doğal gazı, Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bu gazı biz Türkiye'deki bütün hanelere götüreceğiz.' O gün sadece 5 ilde olan doğalgaz, bugün hamdolsun 81 ilde var" diye konuştu."Konutlarımızın tüm ihtiyaçlarını kendi gazımızla karşılar hale ülkemizi 2028 yılında getireceğiz" diyen Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu Akkuyu'dan karşılayacağız'Faturaların doğalgazda yüzde 65'ni, elektrikte yüzde 60'nı devlet olarak karşılar halde olduklarını dile getiren Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:
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bayraktar, doğalgaz, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
bayraktar, doğalgaz, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

Bakan Bayraktar tarih verdi: 'Ülkemizi konutlarımızın tüm ihtiyaçlarını kendi gazımızla karşılar hale getireceğiz'

21:25 05.01.2025
© AA / Bünyamin ÇelikEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© AA / Bünyamin Çelik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin 2028 yılında konutların hepsinde tüm ihtiyaçlarını kendi gazıyla karşılar hale geleceğini açıkladı.
AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın gündeminde doğalgaz ve Akkuyu Nükleer Santrali vardı.
Bakan bayraktar "2002 yılında sadece 5 ilde olan doğal gazı, Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bu gazı biz Türkiye'deki bütün hanelere götüreceğiz.' O gün sadece 5 ilde olan doğalgaz, bugün hamdolsun 81 ilde var" diye konuştu.
"Konutlarımızın tüm ihtiyaçlarını kendi gazımızla karşılar hale ülkemizi 2028 yılında getireceğiz" diyen Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğalgaz keşfini yaparken bize, 'Bunlar arayamazlar, arasalar bulamazlar.' Bulduk. 'Bulsalar üretemezler' dediler. Allah'a hamdolsun bugün Trabzon'daki konutlarımızda da Türkiye'deki 3 milyon haneye kendi doğalgazımızı üretir hale çok kısa bir süre içerisinde geldik. Bugün kendi gazımızı kullanan bir ülkeyiz. İnşallah Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimize her yıl, her ay artırarak devam edeceğiz. Konutlarımızın tüm ihtiyaçlarını kendi gazımızla karşılar hale ülkemizi 2028 yılında getireceğiz. Biz 2016 yılında başka bir şey daha söyledik dedik ki 'Türkiye'de arama yapmadığımız hiçbir yer kalmayacak.' Bir dönem adı terörle anılan, teröre bir çok şehit verdiğimiz, Trabzon'umuzdan onlarca şehit verdiğimiz terörü adeta Güneydoğu Anadolu'dan kazıdık, memleketimizden kazıdık ve sınırlarımızın ötesine attık. O sayede girilemeyen, gidilemeyen adı terörle anılan Gabar'da, Besler Dereler'de, Kato'da Türkiye Petrolleri olarak doğal gaz arıyoruz, petrol arıyoruz. 2021 yılında Türkiye'nin en kalitelini petrolünü Gabar'da, Şırnak'ta bulduk. Bugün itibarıyla 70 bin varil günlük petrolü Allah'a hamdolsun üretir hale geldik."

'Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu Akkuyu'dan karşılayacağız'

Faturaların doğalgazda yüzde 65'ni, elektrikte yüzde 60'nı devlet olarak karşılar halde olduklarını dile getiren Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:
İnşallah bu desteklerimize daha güçlü bir ekonomiye sahip oldukça devam edeceğiz. Türkiye olarak 70 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürüyoruz. Karadeniz kıyısından Akdeniz kıyısına, Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyası inşallah gerçeğe dönüşüyor. Dünyanın en büyük nükleer enerji santralinde yaklaşık 30 bin kişinin çalıştığı şantiyede şu anda büyük bir ivmeyle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2028 yılına kadar bu 4 reaktörü devreye alacağız. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu Akkuyu'dan karşılayacağız. Bütün bunları yaptığımızda Türkiye olarak, Türkiye Yüzyılı'nda biraz önce ifade ettiğim gibi daha güçlü ve büyük Türkiye olacak. İnşallah biz birbirimize kenetlenmiş şekilde Trabzon, Karadeniz, Türkiye bu coğrafyada gerçekten güçlü olmaya ihtiyacımız var."
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