https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/brent-petrolun-varil-fiyati-81-dolara-ulasti--1092608580.html

Brent petrolün varil fiyatı 81 dolara ulaştı

Brent petrolün varil fiyatı 81 dolara ulaştı

Sputnik Türkiye

ABD'nin yeni yaptırım paketleri, dünya çapında petrolde fiyatlarda yükselişe sebep oldu. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:21+0300

2025-01-13T10:21+0300

2025-01-13T10:21+0300

dünya

gazprom neft

abd

londra

teksas

enerji

petrol

petrol rafinerisi

petrol üretimi

küresel petrol talebi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052437627_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e938fe9586307b2c836ff96333735554.jpg

Londra merkezli ICE Futures borsasında mart vadeli Brent petrolü fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürerek varil başına 81,16 dolara ulaştı. Bu fiyat, önceki kapanışa göre 1,4 dolar (yüzde 1,76) artış gösterdi. Geçtiğimiz Cuma günü ise Brent petrolü 2,84 dolar (yüzde 3,7) yükselerek 79,76 dolardan kapanmıştı.New York Ticaret Borsası’nda (NYMEX) işlem gören şubat vadeli Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatı da aynı saatlerde 1,47 dolar (yüzde 1,92) artışla 78,04 dolara yükseldi. Önceki işlem gününde ise WTI fiyatı 2,65 dolar (yüzde 3,6) artışla 76,57 dolara çıkarak 7 Ekim 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.Geçtiğimiz hafta genelinde Brent petrolü yüzde 4,3, WTI ise yüzde 3,5 oranında değer kazandı.Petrol fiyatlarındaki bu yükselişte, ABD’nin Rus petrol sektörüne yönelik yeni yaptırım paketi etkili oldu. Özellikle 'Gazprom Neft' ve 'Surgutneftegaz' şirketlerini kapsayan bu yaptırımlar, küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı.Ayrıca, Cuma günü açıklanan güçlü ABD istihdam verileri de petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer önemli faktör oldu. Açıklanan veriler, Amerikan ekonomisinin gücünü ortaya koyarken petrol talebini artıracağı beklentisini güçlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-iran-isbirligi-anlasmasinin-ayrintilari-aciklandi-tum-alanlari-kapsiyor-1092605028.html

abd

londra

teksas

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazprom neft, abd, londra, teksas, enerji, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, fiyat, dolar, rusya, abd