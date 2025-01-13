https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/brent-petrolun-varil-fiyati-81-dolara-ulasti--1092608580.html
Brent petrolün varil fiyatı 81 dolara ulaştı
Brent petrolün varil fiyatı 81 dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD'nin yeni yaptırım paketleri, dünya çapında petrolde fiyatlarda yükselişe sebep oldu. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:21+0300
2025-01-13T10:21+0300
2025-01-13T10:21+0300
dünya
gazprom neft
abd
londra
teksas
enerji
petrol
petrol rafinerisi
petrol üretimi
küresel petrol talebi
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Londra merkezli ICE Futures borsasında mart vadeli Brent petrolü fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürerek varil başına 81,16 dolara ulaştı. Bu fiyat, önceki kapanışa göre 1,4 dolar (yüzde 1,76) artış gösterdi. Geçtiğimiz Cuma günü ise Brent petrolü 2,84 dolar (yüzde 3,7) yükselerek 79,76 dolardan kapanmıştı.New York Ticaret Borsası’nda (NYMEX) işlem gören şubat vadeli Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatı da aynı saatlerde 1,47 dolar (yüzde 1,92) artışla 78,04 dolara yükseldi. Önceki işlem gününde ise WTI fiyatı 2,65 dolar (yüzde 3,6) artışla 76,57 dolara çıkarak 7 Ekim 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.Geçtiğimiz hafta genelinde Brent petrolü yüzde 4,3, WTI ise yüzde 3,5 oranında değer kazandı.Petrol fiyatlarındaki bu yükselişte, ABD’nin Rus petrol sektörüne yönelik yeni yaptırım paketi etkili oldu. Özellikle 'Gazprom Neft' ve 'Surgutneftegaz' şirketlerini kapsayan bu yaptırımlar, küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı.Ayrıca, Cuma günü açıklanan güçlü ABD istihdam verileri de petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer önemli faktör oldu. Açıklanan veriler, Amerikan ekonomisinin gücünü ortaya koyarken petrol talebini artıracağı beklentisini güçlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-iran-isbirligi-anlasmasinin-ayrintilari-aciklandi-tum-alanlari-kapsiyor-1092605028.html
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gazprom neft, abd, londra, teksas, enerji, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, fiyat, dolar, rusya, abd
gazprom neft, abd, londra, teksas, enerji, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, fiyat, dolar, rusya, abd
Brent petrolün varil fiyatı 81 dolara ulaştı
ABD'nin yeni yaptırım paketleri, dünya çapında petrolde fiyatlarda yükselişe sebep oldu.
Londra merkezli ICE Futures borsasında mart vadeli Brent petrolü fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürerek varil başına 81,16 dolara ulaştı. Bu fiyat, önceki kapanışa göre 1,4 dolar (yüzde 1,76) artış gösterdi. Geçtiğimiz Cuma günü ise Brent petrolü 2,84 dolar (yüzde 3,7) yükselerek 79,76 dolardan kapanmıştı.
New York Ticaret Borsası’nda (NYMEX) işlem gören şubat vadeli Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatı da aynı saatlerde 1,47 dolar (yüzde 1,92) artışla 78,04 dolara yükseldi. Önceki işlem gününde ise WTI fiyatı 2,65 dolar (yüzde 3,6) artışla 76,57 dolara çıkarak 7 Ekim 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.
Geçtiğimiz hafta genelinde Brent petrolü yüzde 4,3, WTI ise yüzde 3,5 oranında değer kazandı.
Petrol fiyatlarındaki bu yükselişte, ABD’nin Rus petrol sektörüne yönelik yeni yaptırım paketi etkili oldu. Özellikle 'Gazprom Neft' ve 'Surgutneftegaz' şirketlerini kapsayan bu yaptırımlar, küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı.
Ayrıca, Cuma günü açıklanan güçlü ABD istihdam verileri de petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer önemli faktör oldu. Açıklanan veriler, Amerikan ekonomisinin gücünü ortaya koyarken petrol talebini artıracağı beklentisini güçlendirdi.