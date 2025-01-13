Bisküvi, pasta gibi yiyeceklerin bilinmeyen tehlikesi: 'Yüz şeklinizi bile değiştirebiliyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
09:06
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
11:11
2 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
11:31
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:11
1 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
12:27
4 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
12:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:12
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:29
2 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
13:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
14:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Esin Sayar: ‘Romanlarımda aşk olmazsa olmaz’
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Psiko kurgu yazarı Pınar Eğilmez: 'Yapmak istediğim, okuru kendisi ile ilgili bilmediği bir şeye uyandırmak'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/biskuvi-pasta-gibi-yiyeceklerin-bilinmeyen-tehlikesi-yuz-seklinizi-bile-degistirebiliyor-1092629890.html
Bisküvi, pasta gibi yiyeceklerin bilinmeyen tehlikesi: 'Yüz şeklinizi bile değiştirebiliyor'
Bisküvi, pasta gibi yiyeceklerin bilinmeyen tehlikesi: 'Yüz şeklinizi bile değiştirebiliyor'
Sputnik Türkiye
Uzmanlar, aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) çocukların yüz ve çene gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Bu beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı ve... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T17:11+0300
2025-01-13T17:11+0300
sağlik
diş hekimi
aşırı işlenmiş gıdalar (upf)
gıda
fast food
çocuk
büyüme oranı
kemik gelişimi
diş sağlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104209/69/1042096917_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_c687ee986032dae83cac68ecfe0c0054.jpg
Uzmanlar, çocuklarda aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) tüketiminin, yüz ve çene yapılarının doğal gelişimini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, bu tür besinler yeterli çiğneme gerektirmediği için çene kaslarının yeterince gelişememesine ve diş diziliminde bozulmalara yol açabilir.Düzinelerce çocuğun yeme alışkanlıklarını takip eden uzmanlar, çoğunlukla yumuşak ve aşırı lezzetli olan ultra işlenmiş gıdalardan oluşan bir diyet tüketmenin çene gelişimini etkilediğini keşfetti.İspanya'daki Valensiya Katolik Üniversitesi'nde çocuk diş hekimliği uzmanı ve çalışmanın ortak yazarından olan Dr. Martinez, 'çiğneme eyleminin kemik büyümesini teşvik ettiğini , yüz kaslarını güçlendirdiğini ve uygun diş hizalamasını desteklediğini' belirterek, çenenin düzgün gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguluyor.Dr. Martinez, diş erozyonunun da bu gıdaların yol açabileceği başka bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle gazlı içecekler ve asidik atıştırmalıkların diş minesine zarar verdiği ve bu hasarın geri döndürülemez olduğu ifade ediliyor.Yüz ve çene gelişimini destelemek için çocuklar taze meyve, sebze ve sert gıdalar tüketmeliÇocukların yüz ve çene gelişimini desteklemek için ebeveynlere, diyetlerinde taze meyve, sebze ve sert gıdalara daha fazla yer vermeleri öneriliyor. Martinez, "Doğru beslenme alışkanlıkları sadece fiziksel gelişim için değil, aynı zamanda uzun vadeli ağız sağlığı için de kritik önem taşır" dedi.Uzmanlar, aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınmanın hem diş sağlığını korumak hem de yüz estetiğini desteklemek açısından önemli olduğunu belirtiyor. Bu konuda farkındalık yaratmak, çocukların gelecekteki sağlıklarını güvence altına almak için hayati bir adım olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/iyi-uykunun-sirri-uzmandan-uyku-rutini-icin-onemli-tavsiyeler-1092352644.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104209/69/1042096917_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_dfbc8e4fbebc90f35ce088988ab64d2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aşırı işlenmiş gıdalar, diş sağlığı, çocukların yüz gelişimi, çene yapısı, ultra işlenmiş gıdalar, diş erozyonu, sağlıklı beslenme çocuklar, dr. laura marqués martínez, beslenme ve yüz gelişimi, diş problemleri çocuklar
aşırı işlenmiş gıdalar, diş sağlığı, çocukların yüz gelişimi, çene yapısı, ultra işlenmiş gıdalar, diş erozyonu, sağlıklı beslenme çocuklar, dr. laura marqués martínez, beslenme ve yüz gelişimi, diş problemleri çocuklar

Bisküvi, pasta gibi yiyeceklerin bilinmeyen tehlikesi: 'Yüz şeklinizi bile değiştirebiliyor'

17:11 13.01.2025
© Fotoğraf : Pixabayfast food-hamburger-patates kızartması-çıtır tavuk
fast food-hamburger-patates kızartması-çıtır tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Uzmanlar, aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) çocukların yüz ve çene gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Bu beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı ve estetik açısından ciddi sorunlar yaratabileceğini belirten uzmanlar, çocukların diyetlerinde sert gıdalar, meyve ve sebze tüketmesinin öneminin altını çizdi.
Uzmanlar, çocuklarda aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) tüketiminin, yüz ve çene yapılarının doğal gelişimini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, bu tür besinler yeterli çiğneme gerektirmediği için çene kaslarının yeterince gelişememesine ve diş diziliminde bozulmalara yol açabilir.

Aşırı işlenmiş gıdalar hangileridir?

Aşırı işlenmiş gıdalar, genellikle yüksek miktarda katkı maddesi, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içeren, doğal halinden uzaklaştırılmış gıdalardır. Bunlar genellikle paketli ve pratik yemekler olup, besin değerlerinden yoksun olabilir.

Aşırı işlenmiş gıdalar arasında cips, bisküviler, hamur işleri, margarinler, hazır çorbalar, tatlı veya tuzlu paketlenmiş atıştırmalıklar, çikolata ve şekerlemeler, fast food zincirlerinden alınan yiyecekler, şekerli gazozlar, salam sucuk gibi işlenmiş et ürünleri sayılabilir.

Düzinelerce çocuğun yeme alışkanlıklarını takip eden uzmanlar, çoğunlukla yumuşak ve aşırı lezzetli olan ultra işlenmiş gıdalardan oluşan bir diyet tüketmenin çene gelişimini etkilediğini keşfetti.
İspanya'daki Valensiya Katolik Üniversitesi'nde çocuk diş hekimliği uzmanı ve çalışmanın ortak yazarından olan Dr. Martinez, 'çiğneme eyleminin kemik büyümesini teşvik ettiğini , yüz kaslarını güçlendirdiğini ve uygun diş hizalamasını desteklediğini' belirterek, çenenin düzgün gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguluyor.
Dr. Martinez, diş erozyonunun da bu gıdaların yol açabileceği başka bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle gazlı içecekler ve asidik atıştırmalıkların diş minesine zarar verdiği ve bu hasarın geri döndürülemez olduğu ifade ediliyor.

Yüz ve çene gelişimini destelemek için çocuklar taze meyve, sebze ve sert gıdalar tüketmeli

Çocukların yüz ve çene gelişimini desteklemek için ebeveynlere, diyetlerinde taze meyve, sebze ve sert gıdalara daha fazla yer vermeleri öneriliyor. Martinez, "Doğru beslenme alışkanlıkları sadece fiziksel gelişim için değil, aynı zamanda uzun vadeli ağız sağlığı için de kritik önem taşır" dedi.
Uzmanlar, aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınmanın hem diş sağlığını korumak hem de yüz estetiğini desteklemek açısından önemli olduğunu belirtiyor. Bu konuda farkındalık yaratmak, çocukların gelecekteki sağlıklarını güvence altına almak için hayati bir adım olarak görülüyor.
yastık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
SAĞLIK
İyi uykunun sırrı: Uzmandan uyku rutini için önemli tavsiyeler
4 Ocak, 20:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала