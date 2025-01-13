https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/biskuvi-pasta-gibi-yiyeceklerin-bilinmeyen-tehlikesi-yuz-seklinizi-bile-degistirebiliyor-1092629890.html

Bisküvi, pasta gibi yiyeceklerin bilinmeyen tehlikesi: 'Yüz şeklinizi bile değiştirebiliyor'

Bisküvi, pasta gibi yiyeceklerin bilinmeyen tehlikesi: 'Yüz şeklinizi bile değiştirebiliyor'

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) çocukların yüz ve çene gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Bu beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı ve... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T17:11+0300

2025-01-13T17:11+0300

2025-01-13T17:11+0300

sağlik

diş hekimi

aşırı işlenmiş gıdalar (upf)

gıda

fast food

çocuk

büyüme oranı

kemik gelişimi

diş sağlığı

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Uzmanlar, çocuklarda aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) tüketiminin, yüz ve çene yapılarının doğal gelişimini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, bu tür besinler yeterli çiğneme gerektirmediği için çene kaslarının yeterince gelişememesine ve diş diziliminde bozulmalara yol açabilir.Düzinelerce çocuğun yeme alışkanlıklarını takip eden uzmanlar, çoğunlukla yumuşak ve aşırı lezzetli olan ultra işlenmiş gıdalardan oluşan bir diyet tüketmenin çene gelişimini etkilediğini keşfetti.İspanya'daki Valensiya Katolik Üniversitesi'nde çocuk diş hekimliği uzmanı ve çalışmanın ortak yazarından olan Dr. Martinez, 'çiğneme eyleminin kemik büyümesini teşvik ettiğini , yüz kaslarını güçlendirdiğini ve uygun diş hizalamasını desteklediğini' belirterek, çenenin düzgün gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguluyor.Dr. Martinez, diş erozyonunun da bu gıdaların yol açabileceği başka bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle gazlı içecekler ve asidik atıştırmalıkların diş minesine zarar verdiği ve bu hasarın geri döndürülemez olduğu ifade ediliyor.Yüz ve çene gelişimini destelemek için çocuklar taze meyve, sebze ve sert gıdalar tüketmeliÇocukların yüz ve çene gelişimini desteklemek için ebeveynlere, diyetlerinde taze meyve, sebze ve sert gıdalara daha fazla yer vermeleri öneriliyor. Martinez, "Doğru beslenme alışkanlıkları sadece fiziksel gelişim için değil, aynı zamanda uzun vadeli ağız sağlığı için de kritik önem taşır" dedi.Uzmanlar, aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınmanın hem diş sağlığını korumak hem de yüz estetiğini desteklemek açısından önemli olduğunu belirtiyor. Bu konuda farkındalık yaratmak, çocukların gelecekteki sağlıklarını güvence altına almak için hayati bir adım olarak görülüyor.

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