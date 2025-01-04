https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/iyi-uykunun-sirri-uzmandan-uyku-rutini-icin-onemli-tavsiyeler-1092352644.html
İyi uykunun sırrı: Uzmandan uyku rutini için önemli tavsiyeler
İyi uykunun sırrı: Uzmandan uyku rutini için önemli tavsiyeler
Sputnik Türkiye
Uzmanından iyi uyku için uyarılar. Daha sağlıklı bir uyku için mavi ışık, yeme alışkanlıkları ve ortam düzenlemesi gibi önemli faktörlere dikkat edilmesi... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T20:43+0300
2025-01-04T20:43+0300
2025-01-04T20:43+0300
sağlik
uyku
uyku düzeni
sağlıklı uyku
sağlıklı yaşam
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Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, düzenli uyku alışkanlıklarının sağlık üzerindeki faydalarını vurguladı. Şenol, uykuya gereken önemin verilmesinin, yaşam kalitesini artıran en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti.Her gün aynı saatte yatağa gitmek ve aynı saatte uyanmak, biyolojik saatin düzgün çalışmasını sağlar. Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, "Her gece belirli bir saatte yatağa gitmek, sinir sistemi ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler yaratır. Bu düzen, gün boyu enerjik ve zinde hissetmenizi sağlar" dedi.Uyku kalitesini arttıran alışkanlıklarUyku kalitesini doğrudan etkileyen alışkanlıklara dikkat çeken Şenol, özellikle akşam saatlerinde kafein ve alkol tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti. "Kafein, uykuya geçişi zorlaştırırken, alkol uyku döngüsünü bozar ve sabahları daha yorgun uyanmanıza sebep olur" şeklinde uyarıda bulundu. Ayrıca, yemeklerden hemen sonra yatılmaması gerektiğini belirten Şenol, mide problemlerinin uyku düzenini olumsuz etkileyebileceğini ekledi.Elektronik cihazlardan uzak durunMavi ışığın uykuya geçişi zorlaştırdığını belirten Şenol, yatmadan en az 30 dakika önce elektronik cihazlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti. "Telefon, bilgisayar ve televizyonlar mavi ışık yayarak melatonin hormonunun salgılanmasını engeller. Bu da uykuya geçişi zorlaştırır" diye konuştu.Uyku ortamı ve alışkanlıklarŞenol, uyku ortamının karanlık, sessiz ve serin olması gerektiğini, rahat bir yatak ve uygun yastık seçiminin uyku kalitesini doğrudan etkilediğini belirtti. Ayrıca, yatmadan önce rahatlatıcı bir ortam oluşturmanın, daha derin ve dinlendirici bir uykuya yardımcı olacağını vurguladı.Kaliteli uyku, sağlıklı yaşamın temelidirŞenol, uyku süresinin genellikle yetişkinler için 7-9 saat arasında olması gerektiğini, ancak kaliteli bir uyku için uyku döngüsünün düzgün işlemesinin çok daha önemli olduğunu söyledi. "Yeterli uyku almak, vücudun kendini yenilemesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve zihinsel sağlığın iyileşmesine yardımcı olur" açıklamasında bulundu.Yeni yılın sağlıklı alışkanlıklar edinmek için mükemmel bir fırsat olduğunu belirten Şenol, uyku kalitesini artırmak için uyku takibi yapmanın önemini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/bir-adim-onde-olun-saglik-yolculugunda-duzenli-kontroller-riski-azaltiyor-1092124138.html
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uyku rutini, uyku kalitesi, biyolojik saat, mavi ışık, uyku alışkanlıkları, sağlıklı uyku, uyku ortamı, kaliteli uyku, uyku önerileri, bağışıklık sistemi, uyku döngüsü
uyku rutini, uyku kalitesi, biyolojik saat, mavi ışık, uyku alışkanlıkları, sağlıklı uyku, uyku ortamı, kaliteli uyku, uyku önerileri, bağışıklık sistemi, uyku döngüsü
İyi uykunun sırrı: Uzmandan uyku rutini için önemli tavsiyeler
Uzmanından iyi uyku için uyarılar. Daha sağlıklı bir uyku için mavi ışık, yeme alışkanlıkları ve ortam düzenlemesi gibi önemli faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, yaşam kalitesini artıran en önemli faktörün uykuya verilen önemin artırılması olduğunu açıkladı.
Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, düzenli uyku alışkanlıklarının sağlık üzerindeki faydalarını vurguladı. Şenol, uykuya gereken önemin verilmesinin, yaşam kalitesini artıran en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti.
Her gün aynı saatte yatağa gitmek ve aynı saatte uyanmak, biyolojik saatin düzgün çalışmasını sağlar. Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, "Her gece belirli bir saatte yatağa gitmek, sinir sistemi ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler yaratır. Bu düzen, gün boyu enerjik ve zinde hissetmenizi sağlar" dedi.
Uyku kalitesini arttıran alışkanlıklar
Uyku kalitesini doğrudan etkileyen alışkanlıklara dikkat çeken Şenol, özellikle akşam saatlerinde kafein ve alkol tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti. "Kafein, uykuya geçişi zorlaştırırken, alkol uyku döngüsünü bozar ve sabahları daha yorgun uyanmanıza sebep olur" şeklinde uyarıda bulundu. Ayrıca, yemeklerden hemen sonra yatılmaması gerektiğini belirten Şenol, mide problemlerinin uyku düzenini olumsuz etkileyebileceğini ekledi.
Elektronik cihazlardan uzak durun
Mavi ışığın uykuya geçişi zorlaştırdığını belirten Şenol, yatmadan en az 30 dakika önce elektronik cihazlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti. "Telefon, bilgisayar ve televizyonlar mavi ışık yayarak melatonin hormonunun salgılanmasını engeller. Bu da uykuya geçişi zorlaştırır" diye konuştu.
Uyku ortamı ve alışkanlıklar
Şenol, uyku ortamının karanlık, sessiz ve serin olması gerektiğini, rahat bir yatak ve uygun yastık seçiminin uyku kalitesini doğrudan etkilediğini belirtti. Ayrıca, yatmadan önce rahatlatıcı bir ortam oluşturmanın, daha derin ve dinlendirici bir uykuya yardımcı olacağını vurguladı.
Kaliteli uyku, sağlıklı yaşamın temelidir
Şenol, uyku süresinin genellikle yetişkinler için 7-9 saat arasında olması gerektiğini, ancak kaliteli bir uyku için uyku döngüsünün düzgün işlemesinin çok daha önemli olduğunu söyledi. "Yeterli uyku almak, vücudun kendini yenilemesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve zihinsel sağlığın iyileşmesine yardımcı olur" açıklamasında bulundu.
Yeni yılın sağlıklı alışkanlıklar edinmek için mükemmel bir fırsat olduğunu belirten Şenol, uyku kalitesini artırmak için uyku takibi yapmanın önemini de vurguladı.