https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/bir-donemin-efsanesiydi-artik-akilli-telefon-uretmeyecek-1092617005.html

Bir dönemin efsanesiydi: Artık akıllı telefon üretmeyecek

Bir dönemin efsanesiydi: Artık akıllı telefon üretmeyecek

Sputnik Türkiye

Bir dönemin efsanevi telefon markası, radikal bir kararla akıllı telefon üretimine veda etti. 2017’de yeniden sahneye çıkan marka, son modeliyle vedasını... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T13:14+0300

2025-01-13T13:14+0300

2025-01-13T13:14+0300

ekonomi

telefon

marka

satış

nokia

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2017'de HMD Global tarafından satın alınarak yeniden pazara dönen Nokia, akıllı telefon üretimine resmi olarak son verdi. Marka, bu kararı HMD Global aracılığıyla duyurdu. Son telefon modeli olan Nokia XR21 Limited Edition, efsanenin akıllı telefon alanındaki son temsilcisi oldu. Ancak Nokia, dayanıklı tuşlu telefon üretimiyle piyasada kalmayı sürdürecek.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Nokia'nın akıllı telefon üretiminden çıkışı, HMD Global'in markayı yeniden konumlandırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar akıllı telefon üretimini durdurmuş olsa da Nokia, tuşlu telefonlarını üretmeye devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/son-5-yilin-zam-bilancosu-istanbulda-toplu-tasima-ucretleri-ne-kadar-olacak-1092609419.html

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telefon, marka, satış, nokia