https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/balikesir-canakkale-karayolu-kismen-kapandi-1092599830.html

Balıkesir-Çanakkale karayolu kısmen kapandı

Balıkesir-Çanakkale karayolu kısmen kapandı

Sputnik Türkiye

Yağış sonucu Kazdağları'nın yamaçlarından aşağı akan su Balıkesir-Çanakkale karayolunun kısmi olarak ulaşma kapanmasına neden oldu. Yağış nedeniyle 4 kişinin... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

kazdağları

edremit

çanakkale

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su Balıkesir-Çanakkale karayolunda birikintiler oluşturdu.Yol, su birikintileri nedeniyle kısmen trafiğe kapandı.Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve itfaiye ekipleri, bölgeye giderek tıkanan menfezleri açmak için vidanjör ve kepçelerle çalışma başlattı.Büyük araçların kontrollü şekilde ilerleyebildiği karayolunda küçük araçlar jandarma ekiplerince alternatif yollara yönlendiriliyor.Bu arada, çoğunlukla yazlıkların bulunduğu bölgedeki evlerin büyük kısmının boş olduğu, yağış nedeniyle 4 kişinin itfaiye ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.

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