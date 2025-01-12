https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/valilik-duyurdu-bugunden-itibaren-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motorlu-bisikletlere-yasak-geldi-1092596379.html
Valilik duyurdu: Bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlere yasak geldi
Valilik duyurdu: Bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlere yasak geldi
Sputnik Türkiye
Edirne'de valilik tarafından yapılan açıklamaya göre motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T20:23+0300
2025-01-12T20:23+0300
2025-01-12T20:24+0300
türkiye
motosiklet
edirne
edirne valiliği
scooter
elektrikli scooter
motokurye
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Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yapılacak bir sonraki duyuruya kadar yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik seyir ve can güvenliği için bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecek.Kar yağışının etkisini gösterdiği Edirne'de hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 7 ve en yüksek 5 derecede olması ve kar yağışının hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/ilk-cemre-ne-zaman-dusecek-1092595358.html
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motosiklet, edirne, edirne valiliği, scooter, elektrikli scooter, motokurye
motosiklet, edirne, edirne valiliği, scooter, elektrikli scooter, motokurye
Valilik duyurdu: Bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlere yasak geldi
20:23 12.01.2025 (güncellendi: 20:24 12.01.2025)
Edirne'de valilik tarafından yapılan açıklamaya göre motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yapılacak bir sonraki duyuruya kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik seyir ve can güvenliği için bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecek.
Kar yağışının etkisini gösterdiği Edirne'de hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 7 ve en yüksek 5 derecede olması ve kar yağışının hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.