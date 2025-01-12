https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/valilik-duyurdu-bugunden-itibaren-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motorlu-bisikletlere-yasak-geldi-1092596379.html

Valilik duyurdu: Bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlere yasak geldi

Valilik duyurdu: Bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlere yasak geldi

Sputnik Türkiye

Edirne'de valilik tarafından yapılan açıklamaya göre motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

motosiklet

edirne

edirne valiliği

scooter

elektrikli scooter

motokurye

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Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yapılacak bir sonraki duyuruya kadar yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik seyir ve can güvenliği için bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecek.Kar yağışının etkisini gösterdiği Edirne'de hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 7 ve en yüksek 5 derecede olması ve kar yağışının hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/ilk-cemre-ne-zaman-dusecek-1092595358.html

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motosiklet, edirne, edirne valiliği, scooter, elektrikli scooter, motokurye