https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/bakan-isikhan-sgkya-en-cok-borcu-olan-belediyeyi-acikladi-1092611494.html

Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ara zam var mı?

Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ara zam var mı?

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette ara zam beklentisine ilişkin konuştu ve 'Enflasyonda iyileşme bekliyoruz. Ancak Allah korusun... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T11:22+0300

2025-01-13T11:22+0300

2025-01-13T11:33+0300

politika

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat ışıkhan

sgk

prim

prim borcu

izmir büyükşehir belediyesi

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ankara büyükşehir belediyesi

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Belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin Çalışma Bakanı Işıkhan açıklama yaptı ve en borçlu belediyenin İzmir olduğunu söyledi.Habertürk'te konuşan Bakan Işıkhan şunları ifade etti:Asgari ücret ve altın hesaplamasıBakan Işıkhan, muhalefetin altın üzerinden asgari ücret karşılaştırması yapmasına tepki gösterdi ve şunları söyledi:Asgari ücrete ara zam olacak mı?'Bu sene böyle bir uygulama olacak mı' sorusuna Bakan Işıkhan şu şekilde yanıt verdi:

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