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Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ara zam var mı?
Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ara zam var mı?
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette ara zam beklentisine ilişkin konuştu ve 'Enflasyonda iyileşme bekliyoruz. Ancak Allah korusun... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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Belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin Çalışma Bakanı Işıkhan açıklama yaptı ve en borçlu belediyenin İzmir olduğunu söyledi.Habertürk'te konuşan Bakan Işıkhan şunları ifade etti:Asgari ücret ve altın hesaplamasıBakan Işıkhan, muhalefetin altın üzerinden asgari ücret karşılaştırması yapmasına tepki gösterdi ve şunları söyledi:Asgari ücrete ara zam olacak mı?'Bu sene böyle bir uygulama olacak mı' sorusuna Bakan Işıkhan şu şekilde yanıt verdi:
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Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ara zam var mı?

11:22 13.01.2025 (güncellendi: 11:33 13.01.2025)
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA / Evrim Aydın
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Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette ara zam beklentisine ilişkin konuştu ve 'Enflasyonda iyileşme bekliyoruz. Ancak Allah korusun olur ya aksilik felaket olursa temmuzda da tekrar gündeme gelebilir." dedi.
Belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin Çalışma Bakanı Işıkhan açıklama yaptı ve en borçlu belediyenin İzmir olduğunu söyledi.
Habertürk'te konuşan Bakan Işıkhan şunları ifade etti:
Belediyelerin borçlarının 30 altın ton tutarında olduğu söylendi. Doğru değil. Belediyelerin bugünkü SGK borcu şuan 167 milyar lira bu da yaklaşık 55 ton altın yapıyor. Bu borçların 3'te 1'i CHP'li belediyelerin borcu deniyor. Bu da yanlış. Tüm belediyelerin borçlarının yüzde 70'i tek başında CHP'li belediyelere ait. Bunlarla ilgili tüm belge ve dökümanlar elimizde mevcut. 30 büyükşehir belediyesinin yalnızca 14'ü CHP'li ama büyükşehir borçlarının yüzde 80'e yakını yüzde 76'si CHP'li belediyelere ait.

Asgari ücret ve altın hesaplaması

Bakan Işıkhan, muhalefetin altın üzerinden asgari ücret karşılaştırması yapmasına tepki gösterdi ve şunları söyledi:

'Altın küresel ekonomide sürekli değer kazanan bir emtia. Türkiye maaşları altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden birisi. Asgari ücret altın hesabıyla Hollanda'da yüzde 78 değer kaybetmiş. Dünya genelinde yüzde 70 üzerinde kayıp oranı. Bu muhalefetin şark kurnazlığı. Özgür Özel yapıyor milleti yanıltmak için. 2025 yılı inşallah enflasyonun kontrol altına alındığı yıl olacak. "

Asgari ücrete ara zam olacak mı?

'Bu sene böyle bir uygulama olacak mı' sorusuna Bakan Işıkhan şu şekilde yanıt verdi:

Vatandaşımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda iyileşme bekliyoruz. Ancak Allah korusun olur ya aksilik felaket olursa temmuzda da tekrar gündeme gelebilir. İhtiyaç hasıl olursa gereğini yaparız

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