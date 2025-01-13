https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/antartikada-buzulunun-altinda-yasam-kesfedildi-yeni-turler-gormek-oldukca-mumkun-1092637792.html

Antartika'da buzulunun altında 'yaşam' keşfedildi: 'Yeni türler görmek oldukça mümkün'

Antartika'da buzulunun altında 'yaşam' keşfedildi: 'Yeni türler görmek oldukça mümkün'

Sputnik Türkiye

Antarktika'da bulunan Bunger Tepeleri'ndeki deniz buzullarının altı gözlemlenerek yaşam olduğu keşfedildi. Araştırmacılara göre bölgede çok fazla deniz canlısı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T22:11+0300

2025-01-13T22:11+0300

2025-01-13T22:11+0300

yaşam

antarktika

yaşam

keşif

deniz canlıları

tür

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Bilim insanları, ilk kez Doğu Antarktika'daki Bunger Tepeleri'ndeki deniz buzullarının altını gözlemledi. Buzullarının altını gözlemlemek için su altı insansız hava araçları kullanıldı ve ilk kez gözlemlenen Bunger Tepeleri'nin altında 'yaşam' keşfedildi.50 metre derinliğe kadar inebilen drone'un kamerası ile yapılan araştırmada 'rengarenk bir dünya' gözlemlendi. Araştırmacılardan Dr. Jonny Stark, "Keşif gezimizden önce Bunger Tepeleri'nde hiçbir deniz araştırması yapılmamıştı. Burada deniz canlılarının olup olmadığını bile bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.'Yeni türler görmek oldukça mümkün'Araştırma esnasında gözlemlenen türler hakkında açıklama yapan Dr. Stark, türlerden herhangi birinin bilim dünyası için yeni olup olmadığını bilmek için henüz erken olduğunu söyleyerek, "Genetiklerine ve diğer faktörlere bakmak açısından çok fazla çalışma gerekiyor" şeklinde konuştu.Buzulun altında 'çok fazla yaşam' olduğunu söyleyen araştırmacı, gelişen ve sağlıklı bir deniz ekosistemi olduğunu ifade etti.

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