https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/yolcunun-uzerinden-5-bin-148-kacak-ilac-cikti-1092598615.html

Yolcunun üzerinden 5 bin 148 kaçak ilaç çıktı

Yolcunun üzerinden 5 bin 148 kaçak ilaç çıktı

Sputnik Türkiye

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada bir kadın yolcunun üzerinden 5 bin 148 kaçak ilaç çıktı. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

yolcu

kaçak

ilaç

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez çanta içerisinde 5 bin 148 ilaç ele geçirildi.Zanlı gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/valilik-duyurdu-bugunden-itibaren-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motorlu-bisikletlere-yasak-geldi-1092596379.html

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yolcu, kaçak, ilaç