https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/yolcunun-uzerinden-5-bin-148-kacak-ilac-cikti-1092598615.html
Yolcunun üzerinden 5 bin 148 kaçak ilaç çıktı
Yolcunun üzerinden 5 bin 148 kaçak ilaç çıktı
Sputnik Türkiye
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada bir kadın yolcunun üzerinden 5 bin 148 kaçak ilaç çıktı. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T23:15+0300
2025-01-12T23:15+0300
2025-01-12T23:16+0300
türkiye
yolcu
kaçak
ilaç
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez çanta içerisinde 5 bin 148 ilaç ele geçirildi.Zanlı gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/valilik-duyurdu-bugunden-itibaren-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motorlu-bisikletlere-yasak-geldi-1092596379.html
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yolcu, kaçak, ilaç
Yolcunun üzerinden 5 bin 148 kaçak ilaç çıktı
23:15 12.01.2025 (güncellendi: 23:16 12.01.2025)
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada bir kadın yolcunun üzerinden 5 bin 148 kaçak ilaç çıktı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.
Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez çanta içerisinde 5 bin 148 ilaç ele geçirildi.