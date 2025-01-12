https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/ilk-cemre-ne-zaman-dusecek-1092595358.html

İlk cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre ne zaman düşecek?

Sputnik Türkiye

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T19:43+0300

2025-01-12T19:43+0300

2025-01-12T19:43+0300

yaşam

cemre

bahar

hava sıcaklığı

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Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer. İlk cemre ne zaman düşecek?Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.İkinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek?Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2025 günü toprağa düşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/marmarada-kar-yagisi-basladi-istanbul-icin-kar-beklentisi-var-mi-1092591245.html

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