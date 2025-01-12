https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/ilk-cemre-ne-zaman-dusecek-1092595358.html
İlk cemre ne zaman düşecek?
İlk cemre ne zaman düşecek?
Sputnik Türkiye
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T19:43+0300
2025-01-12T19:43+0300
2025-01-12T19:43+0300
yaşam
cemre
bahar
hava sıcaklığı
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Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer. İlk cemre ne zaman düşecek?Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.İkinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek?Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2025 günü toprağa düşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/marmarada-kar-yagisi-basladi-istanbul-icin-kar-beklentisi-var-mi-1092591245.html
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ilk cemre ne zaman düşecek, ilk cemre nereye düşüyor, 2025 ilk cemre
ilk cemre ne zaman düşecek, ilk cemre nereye düşüyor, 2025 ilk cemre
İlk cemre ne zaman düşecek?
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer.
İlk cemre ne zaman düşecek?
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.
İkinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek?
Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2025 günü toprağa düşecek.