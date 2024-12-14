https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/izmir-korfezindeki-kirlilikle-mucadelede-yeni-donem-derinlik-artirilacak-akinti-hizlandirilacak-1091531383.html

İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle mücadelede yeni dönem: Derinlik artırılacak, akıntı hızlandırılacak

İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle mücadelede yeni dönem: Derinlik artırılacak, akıntı hızlandırılacak

Sputnik Türkiye

İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle mücadelede yeni çalışmalar hız kazandı. Körfezi yeniden hayata döndürmek için bazı yerlerde derinlikler artırılacak, göle... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T12:17+0300

2024-12-14T12:17+0300

2024-12-14T12:20+0300

türkiye

izmir büyükşehir belediyesi

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

izmir körfezi

kirlilik

toplu balık ölümleri

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İzmir'de balık ölümlerine ve kötü kokuya neden olan kirlilikle mücadelede yeni yöntemler hayata geçirilecek. İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için körfezin bazı noktalarında 20 santimetreye düşen derinliğin, 4 metreye çıkarılması hedefleniyor. Karasallaşan noktalarındaki dip tarama malzemesinin alınması ile körfezin akıntısının hızı artırılacak ve kirlilik azalacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için bugüne dek yapılan en kapsamlı çalışmayı yürütüyor. Bir yandan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artıracak 4’üncü fazın yapımını ve tesisin daha verimli çalışmasını sağlayacak revizyon çalışmalarını sürdüren İZSU bir yandan da şehrin kanal altyapısını rahatlatacak yağmur suyu hatlarının yapımına birçok noktada devam ediyor. Deniz dibindeki 2,5 milyon metreküp çamur taranacak ve İzmir’de bugüne kadar yapılmış en büyük tarama gerçekleştirilmiş olacak.Adeta bir göl haline dönüştüİZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ilk etapta Bostanlı Peynircioğlu deresinin denizle buluştuğu kesimlerinde dip taraması yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, “Körfezle ilgili iki temel sorunumuz bulunuyor. Bunlardan birincisi kirlilik, yani Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki tesislerden, Gediz Nehri’nden ve diğer kanallardan körfeze gelen ve burayı kirleten unsurlar. Diğeri ise buna bağlı olarak deniz seviyesinin sığlaşması, derinliğinin azalması ve adeta bir göl haline dönüşmesi. Bunun sonucu olarak da körfezin temiz kalmasını sağlayacak su akıntı hızının yavaşlaması. Bizim burada yaptığımız çalışma bu iki problemin çözümüne yönelik bir faaliyet özelliği taşıyor” diye konuştu.Körfezde rekor taramaİzmir Körfezi’nde kimi yerlerde su derinliğinin yüzeyden 20 santimetreye kadar düştüğünü; yapılan çalışmalarla bu derinliğin yeniden 4 metreye kadar çıkartılacağını kaydeden Erdoğan, şunları anlattı:Yıllardır yapılması gereken temizliği yapıyoruzKörfezde yaşanan sorunlara ve kentsel kirliği çözmeye odaklandıklarını vurgulayan Erdoğan, “Kentsel kirlilikten kast ettiğimiz şu: Organize Sanayi Bölgeleri’nden, arıtma tesislerinden ya da Gediz Nehri gibi birçok kanaldan gelen atıklar birleşerek körfeze geliyor. Genel Müdürlük olarak, dere yataklarını düzenli olarak temizlesek de yine de kimi atıklar derelerin akışıyla Körfez’e gelmeye devam ediyor. Bu nedenle İzmir Körfezi’nde temizlik yapılması gerekiyor. Şu anda yıllardır kapsamlı bir şekilde yapılması gereken temizliği yapıyoruz. Buna bağlı ikinci problemimiz ise Körfez’in bir göle dönüşmüş olması ve akış hızının çok yavaşlamış olması. Bu iki problem de bugün Körfez’de yaşadığımız tabloyu ortaya çıkarıyor” diye konuştu. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4’üncü fazı çalışmaları ve tesisin diğer revizyonları ile birlikte 1.5 Milyar TL’lik rekor bir yatırım gerçekleştireceklerini dile getiren Erdoğan, “Hedefimiz burayı Nisan 2025 yılında devreye almak ve 20 yıldır süren bu gündemi ortadan kaldırmak. Toplamda 1.5 milyar liralık bir yatırım yapmış olacağız. Ayrıca yağmur suyu ayrıştırma ciddi bir problem teşkil ediyor. Şu anda İzmir’in mevcut 620 kilometrelik yağmursuyu hattı buluyor. Biz, 18 ay gibi bir sürede 117 kilometrelik yağmur suyu hattını daha kente kazandırmayı arzuluyoruz. Bu süreçte 34 dereden İzmir Körfezi’ne gelen kentsel kirliliği de düzenli olarak temizliyoruz. kentsel kirlilik geliyor ve Körfez’e ulaşmadan bu malzemeleri çıkarıyoruz. Bu da yıllık 150 bin ton malzemeye denk geliyor” şeklinde konuştu.“Bakanlıktan yetki devri talep ettik”İErdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü’nün yetki alanına girmeyen Gediz Nehri, Alsancak Limanı, Askeri Tersane ve Organize Sanayi Bölgesi gibi yerlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetki talep ettiklerinin de altını da çizdi.Körfez nasıl temizlenecek?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/murat-kurum-komisyona-kavanozda-izmir-korfezi-suyu-getirdi-foseptik-cukuru-gibi-kullaniyorlar-1090191825.html

türkiye

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izmir büyükşehir belediyesi, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), izmir körfezi, kirlilik, toplu balık ölümleri