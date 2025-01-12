https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/ukrayna-basini-ukrayna-ordusunda-firar-vakalari-hizla-artiyor-1092581391.html
Ukrayna basını: Ukrayna ordusunda firar vakaları hızla artıyor
Ukrayna basını: Ukrayna ordusunda firar vakaları hızla artıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna basını, Ukrayna’da ‘firar ve izinsiz görevden kaçma’ vakalarının sayısının 2024 sonbaharından itibaren keskin bir şekilde artığına dikkat çekti. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T00:47+0300
2025-01-12T00:47+0300
2025-01-12T00:45+0300
ukrayna krizi
strana.ua
ukrayna silahlı kuvvetleri
firar
vaka
vladimir zelenskiy
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083740931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_443c06fc24506b3bd017f56a5d9a1071.jpg
Ukrayna merkezli Strana.ua gazetesinin haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde ‘firar ve izinsiz görevden kaçma’ vakaları 2024 sonbaharından bu yana büyük artış gösterdi.Vladimir Zelenskiy’in ‘2024 sonbaharından itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde firar vakaları sayısında büyük düşüş olduğu’ yönündeki sözlerinin anımsatıldığı haberde, “Ukrayna'da sonbahardan itibaren, Zelenskiy'in iddia ettiğinin aksine, firar ve birlikten izinsiz ayrılma vakalarının sayısı keskin bir şekilde arttı” ifadelerine yer verildi.Ukrayna basınına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde firar vakalarının sayısı giderek artıyor. Ukrayna ordusunda firar vakaları 2024'ün yaz aylarında ayda 6-7 bin iken, eylülde bu sayı yaklaşık 8 bine, kasımda 10 bine ve aralıkta 17 bin 500’e ulaştı.Kasım 2024 sonunda Zelenskiy, askeri birlikten izinsiz olarak ayrılan Ukraynalı askerlerin gönüllü olarak hizmete geri dönmelerine ilişkin yasayı imzalamıştı. Belgeye göre, gönüllü olarak hizmete geri dönen askeri personel sözleşmelerini yenileyebilecek, hakettikleri tüm ödemeleri alabilecek ve sosyal güvencelerden faydalanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ukrayna-ordusundaki-asker-sikintisi-azov-taburu-ingilizce-konusan-militanlar-ariyor-1092564352.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083740931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d023af5845277056c2f194d2867c300f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
strana.ua, ukrayna silahlı kuvvetleri, firar, vaka, vladimir zelenskiy, ukrayna
strana.ua, ukrayna silahlı kuvvetleri, firar, vaka, vladimir zelenskiy, ukrayna
Ukrayna basını: Ukrayna ordusunda firar vakaları hızla artıyor
Ukrayna basını, Ukrayna’da ‘firar ve izinsiz görevden kaçma’ vakalarının sayısının 2024 sonbaharından itibaren keskin bir şekilde artığına dikkat çekti.
Ukrayna merkezli Strana.ua gazetesinin haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde ‘firar ve izinsiz görevden kaçma’ vakaları 2024 sonbaharından bu yana büyük artış gösterdi.
Vladimir Zelenskiy’in ‘2024 sonbaharından itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde firar vakaları sayısında büyük düşüş olduğu’ yönündeki sözlerinin anımsatıldığı haberde, “Ukrayna'da sonbahardan itibaren, Zelenskiy'in iddia ettiğinin aksine, firar ve birlikten izinsiz ayrılma vakalarının sayısı keskin bir şekilde arttı” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna basınına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde firar vakalarının sayısı giderek artıyor. Ukrayna ordusunda firar vakaları 2024'ün yaz aylarında ayda 6-7 bin iken, eylülde bu sayı yaklaşık 8 bine, kasımda 10 bine ve aralıkta 17 bin 500’e ulaştı.
Kasım 2024 sonunda Zelenskiy, askeri birlikten izinsiz olarak ayrılan Ukraynalı askerlerin gönüllü olarak hizmete geri dönmelerine ilişkin yasayı imzalamıştı. Belgeye göre, gönüllü olarak hizmete geri dönen askeri personel sözleşmelerini yenileyebilecek, hakettikleri tüm ödemeleri alabilecek ve sosyal güvencelerden faydalanabilecek.