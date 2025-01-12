https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/ukrayna-basini-ukrayna-ordusunda-firar-vakalari-hizla-artiyor-1092581391.html

Ukrayna basını: Ukrayna ordusunda firar vakaları hızla artıyor

Ukrayna basını: Ukrayna ordusunda firar vakaları hızla artıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna basını, Ukrayna’da ‘firar ve izinsiz görevden kaçma’ vakalarının sayısının 2024 sonbaharından itibaren keskin bir şekilde artığına dikkat çekti. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T00:47+0300

2025-01-12T00:47+0300

2025-01-12T00:45+0300

ukrayna krizi

strana.ua

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firar

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vladimir zelenskiy

ukrayna

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Ukrayna merkezli Strana.ua gazetesinin haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde ‘firar ve izinsiz görevden kaçma’ vakaları 2024 sonbaharından bu yana büyük artış gösterdi.Vladimir Zelenskiy’in ‘2024 sonbaharından itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde firar vakaları sayısında büyük düşüş olduğu’ yönündeki sözlerinin anımsatıldığı haberde, “Ukrayna'da sonbahardan itibaren, Zelenskiy'in iddia ettiğinin aksine, firar ve birlikten izinsiz ayrılma vakalarının sayısı keskin bir şekilde arttı” ifadelerine yer verildi.Ukrayna basınına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde firar vakalarının sayısı giderek artıyor. Ukrayna ordusunda firar vakaları 2024'ün yaz aylarında ayda 6-7 bin iken, eylülde bu sayı yaklaşık 8 bine, kasımda 10 bine ve aralıkta 17 bin 500’e ulaştı.Kasım 2024 sonunda Zelenskiy, askeri birlikten izinsiz olarak ayrılan Ukraynalı askerlerin gönüllü olarak hizmete geri dönmelerine ilişkin yasayı imzalamıştı. Belgeye göre, gönüllü olarak hizmete geri dönen askeri personel sözleşmelerini yenileyebilecek, hakettikleri tüm ödemeleri alabilecek ve sosyal güvencelerden faydalanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ukrayna-ordusundaki-asker-sikintisi-azov-taburu-ingilizce-konusan-militanlar-ariyor-1092564352.html

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