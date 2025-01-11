https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ukrayna-ordusundaki-asker-sikintisi-azov-taburu-ingilizce-konusan-militanlar-ariyor-1092564352.html

Ukrayna ordusundaki asker sıkıntısı: Azov taburu İngilizce konuşan militanlar arıyor

Ukrayna ordusundaki asker sıkıntısı: Azov taburu İngilizce konuşan militanlar arıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna milliyetçi taburu Azov’un, personel sıkıntısı nedeniyle, İngilizce konuşan paralı askerlerden oluşan uluslararası tabur kurarak saflarını yenilemeye... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna

azov

ukrayna ordusu

yabancı militan

paralı asker

guardian

donald trump

abd

vladimir zelenskiy

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yakında Beyaz Saray'a dönecek olmasının Kiev'in savaş alanında yoğun baskı altına girebileceği anlamına geldiği bir dönemde, Azov taburunun İngilizce konuşan askerler aradığı kaydedildi.Guardian gazetesinin haberinde, “Azov, gücünü artırmak için uluslararası bir tabur kurmayı planlıyor” ifadesine yer verildi.Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana, Ukrayna ordusu saflarında savaşan 13 İngiliz paralı askerin öldürüldüğü bildirilen başka bir haberde, bazı durumlarda bu askerlerin, Ukrayna ordusunun yaşadığı asker sıkıntısı nedeniyle gönderildiğine dikkat çekildi.Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, Mayıs 2024’te kabul edilen seferberlik yasasıyla planlanan 500 bin asker sayısına ulaşamadıklarını ve ordunun asker sıkıntısı yaşadığını itiraf etmişti. Washington Post gazetesi, Ukraynalı ve Batılı yetkililerin, Kiev'in 2024’te sadece 200 bin kişi seferber edebildiğini söylediklerini aktardı.ABD, İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin Ukrayna'da öldürüldüğünü defalarca açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı’nın vurguladığı gibi, Kiev rejimi yabancı militanları ‘top yemi’ olarak kullanıyor.Yabancı paralı askerler basına yaptıkları açıklamalarda, Ukraynalı komutanların eylemlerini iyi koordine edemediğini ve çatışmanın yoğunluğunun, alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/esir-alinan-ukraynali-asker-orduda-verilen-egitimin-yetersiz-oldugunu-anlatti-1092551501.html

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