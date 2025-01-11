https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ukrayna-ordusundaki-asker-sikintisi-azov-taburu-ingilizce-konusan-militanlar-ariyor-1092564352.html
Ukrayna ordusundaki asker sıkıntısı: Azov taburu İngilizce konuşan militanlar arıyor
Ukrayna ordusundaki asker sıkıntısı: Azov taburu İngilizce konuşan militanlar arıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna milliyetçi taburu Azov’un, personel sıkıntısı nedeniyle, İngilizce konuşan paralı askerlerden oluşan uluslararası tabur kurarak saflarını yenilemeye... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T11:31+0300
2025-01-11T11:31+0300
2025-01-11T11:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
azov
ukrayna ordusu
yabancı militan
paralı asker
guardian
donald trump
abd
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0f/1057474994_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_050e5633d2cefc7e689ecb09d340d299.jpg
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yakında Beyaz Saray'a dönecek olmasının Kiev'in savaş alanında yoğun baskı altına girebileceği anlamına geldiği bir dönemde, Azov taburunun İngilizce konuşan askerler aradığı kaydedildi.Guardian gazetesinin haberinde, “Azov, gücünü artırmak için uluslararası bir tabur kurmayı planlıyor” ifadesine yer verildi.Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana, Ukrayna ordusu saflarında savaşan 13 İngiliz paralı askerin öldürüldüğü bildirilen başka bir haberde, bazı durumlarda bu askerlerin, Ukrayna ordusunun yaşadığı asker sıkıntısı nedeniyle gönderildiğine dikkat çekildi.Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, Mayıs 2024’te kabul edilen seferberlik yasasıyla planlanan 500 bin asker sayısına ulaşamadıklarını ve ordunun asker sıkıntısı yaşadığını itiraf etmişti. Washington Post gazetesi, Ukraynalı ve Batılı yetkililerin, Kiev'in 2024’te sadece 200 bin kişi seferber edebildiğini söylediklerini aktardı.ABD, İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin Ukrayna'da öldürüldüğünü defalarca açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı’nın vurguladığı gibi, Kiev rejimi yabancı militanları ‘top yemi’ olarak kullanıyor.Yabancı paralı askerler basına yaptıkları açıklamalarda, Ukraynalı komutanların eylemlerini iyi koordine edemediğini ve çatışmanın yoğunluğunun, alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/esir-alinan-ukraynali-asker-orduda-verilen-egitimin-yetersiz-oldugunu-anlatti-1092551501.html
ukrayna
azov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0f/1057474994_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_36a4dd4bceed3cde3e7cf71fb3b441da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, azov, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, guardian, donald trump, abd, vladimir zelenskiy, washington post
ukrayna, azov, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, guardian, donald trump, abd, vladimir zelenskiy, washington post
Ukrayna ordusundaki asker sıkıntısı: Azov taburu İngilizce konuşan militanlar arıyor
11:31 11.01.2025 (güncellendi: 11:33 11.01.2025)
Ukrayna milliyetçi taburu Azov’un, personel sıkıntısı nedeniyle, İngilizce konuşan paralı askerlerden oluşan uluslararası tabur kurarak saflarını yenilemeye çalıştığı belirtildi.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yakında Beyaz Saray'a dönecek olmasının Kiev'in savaş alanında yoğun baskı altına girebileceği anlamına geldiği bir dönemde, Azov taburunun İngilizce konuşan askerler aradığı kaydedildi.
Guardian
gazetesinin haberinde, “Azov, gücünü artırmak için uluslararası bir tabur kurmayı planlıyor
” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana, Ukrayna ordusu saflarında savaşan 13 İngiliz paralı askerin öldürüldüğü bildirilen başka bir haberde, bazı durumlarda bu askerlerin, Ukrayna ordusunun yaşadığı asker sıkıntısı nedeniyle gönderildiğine dikkat çekildi.
Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, Mayıs 2024’te kabul edilen seferberlik yasasıyla planlanan 500 bin asker sayısına ulaşamadıklarını ve ordunun asker sıkıntısı yaşadığını itiraf etmişti. Washington Post gazetesi, Ukraynalı ve Batılı yetkililerin, Kiev'in 2024’te sadece 200 bin kişi seferber edebildiğini söylediklerini aktardı.
ABD, İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin Ukrayna'da öldürüldüğünü defalarca açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı’nın vurguladığı gibi, Kiev rejimi yabancı militanları ‘top yemi’ olarak kullanıyor.
Yabancı paralı askerler basına yaptıkları açıklamalarda, Ukraynalı komutanların eylemlerini iyi koordine edemediğini ve çatışmanın yoğunluğunun, alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu itiraf etmişlerdi.