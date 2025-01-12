https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/tunustan-iade-edilmisti-bitki-hastaligi-olan-patatesler-mersinde-imha-ediliyor-1092592960.html

Tunus'tan iade edilmişti: Bitki hastalığı olan patatesler Mersin'de imha ediliyor

Tunus'tan iade edilmişti: Bitki hastalığı olan patatesler Mersin'de imha ediliyor

Sputnik Türkiye

Bitki hastalığı tespit edilen 2 bin 500 ton patatesin imhası Mersin'de devam ediyor. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T17:38+0300

2025-01-12T17:38+0300

2025-01-12T17:38+0300

türkiye

mersin

ilaç

patates

bitki

imha

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Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, imha işleminin yürütüldüğü Tarsus ilçesindeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.Patateslerde bitki hastalığı çıktıPatateslerde bitki hastalığı tespit edildiğini belirten Kabaoğlu, şöyle konuştu:400 ton patates imha edildiKabaoğlu, ürünlerin imhasına 10 Ocak'ta başlandığını ifade ederek, "Bu tesiste şu ana kadar 400 ton patates imha edilmiştir. İade edilen ürünler, tamamen gümrük kontrolünde bertaraf tesisine getiriliyor. Hiçbir şekilde piyasaya sürülmesi mümkün değil. Ürünlerin tamamı burada imha edilmektedir." dedi.Tunus'tan dönmüştüTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 Ocak'ta Bakanlığa bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaretinde, patateslerin iadesine ilişkin, "Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebepten değil, tespit edilen bitkinin kendisine has hastalığı sebebiyle iade ediliyor. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da bizim herhangi bir müsamahamız olmayacak. Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz." açıklamasını yapmıştı.

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