https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/tarim-ve-orman-bakanligi-listesini-guncelledi-bu-kez-de-kori-sosu-uzum-pekmezi-sucukta-tespit-1091229243.html
Tarım ve Orman Bakanlığı listesini güncelledi: Bu kez de köri sosu, üzüm pekmezi, sucukta tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı listesini güncelledi: Bu kez de köri sosu, üzüm pekmezi, sucukta tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini güncelledi ve yeni ürünler eklendi. Yeni ürünler arasında bazı markaların sucuk, zeytinyağı ve pekmezde... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T10:10+0300
2024-12-06T10:10+0300
2024-12-06T10:10+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
sucuk
zeytinyağı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, kori sosuna nişasta katıldığı tespit edildi. Üzüm pekmezine de şeker ilavesi yapıldığı ortaya çıktı. Sucukta ise mekanik ayrıştırılmış kanatlı eti kullanması gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.Sürekli olarak güncellenecek olan; Tarım Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığımızı tehlikeye düşürebilecek gıdalar yayınlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/meb-kiyafet-yonetmeligi-degisti-okullarda-serbest-kiyafet-uygulamasi-kalkti-mi-onluk-giymek-zorunlu-1091228154.html
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tarım ve orman bakanlığı, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, zeytinyağı
tarım ve orman bakanlığı, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, zeytinyağı
Tarım ve Orman Bakanlığı listesini güncelledi: Bu kez de köri sosu, üzüm pekmezi, sucukta tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini güncelledi ve yeni ürünler eklendi. Yeni ürünler arasında bazı markaların sucuk, zeytinyağı ve pekmezde yaptığı sahetecilik ortaya çıktı. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, kori sosuna nişasta katıldığı tespit edildi. Üzüm pekmezine de şeker ilavesi yapıldığı ortaya çıktı. Sucukta ise mekanik ayrıştırılmış kanatlı eti kullanması gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.
Sürekli olarak güncellenecek olan; Tarım Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığımızı tehlikeye düşürebilecek gıdalar yayınlanıyor.