https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/tarim-ve-orman-bakanligi-listesini-guncelledi-bu-kez-de-kori-sosu-uzum-pekmezi-sucukta-tespit-1091229243.html

Tarım ve Orman Bakanlığı listesini güncelledi: Bu kez de köri sosu, üzüm pekmezi, sucukta tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı listesini güncelledi: Bu kez de köri sosu, üzüm pekmezi, sucukta tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini güncelledi ve yeni ürünler eklendi. Yeni ürünler arasında bazı markaların sucuk, zeytinyağı ve pekmezde... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T10:10+0300

2024-12-06T10:10+0300

2024-12-06T10:10+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

sucuk

zeytinyağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089598496_0:64:641:424_1920x0_80_0_0_8d7a85c53ded45ed7df256cd86fe3739.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, kori sosuna nişasta katıldığı tespit edildi. Üzüm pekmezine de şeker ilavesi yapıldığı ortaya çıktı. Sucukta ise mekanik ayrıştırılmış kanatlı eti kullanması gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.Sürekli olarak güncellenecek olan; Tarım Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığımızı tehlikeye düşürebilecek gıdalar yayınlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/meb-kiyafet-yonetmeligi-degisti-okullarda-serbest-kiyafet-uygulamasi-kalkti-mi-onluk-giymek-zorunlu-1091228154.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, sucuk, zeytinyağı