https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/tum-dunya-bunu-bekliyordu-trump-putin-ile-goruseceklerini-duyurdu-1092520112.html
Tüm dünya bunu bekliyordu: Trump, Putin ile görüşeceklerini duyurdu
Tüm dünya bunu bekliyordu: Trump, Putin ile görüşeceklerini duyurdu
Sputnik Türkiye
Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini duyurdu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:01+0300
2025-01-10T07:01+0300
2025-01-10T07:01+0300
dünya
donald trump
vladimir putin
görüşme
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığını söyledi.Aynı zamanda kendisi, Putin ve Çin lideri Şi Jinping arasında bir görüşme olasılığı sorulduğunda Trump, bunun daha sonra belirleneceğini söyledi.Aralık ayında Putin, bir basın toplantısıyla birlikte doğrudan telefon görüşmesi sırasında Trump'la görüşmeye ve görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti. Trump ise daha önce Putin'in müzakerelere hazır olduğunun farkında olduğunu ancak bu tür temasların ancak Beyaz Saray'a resmi dönüşünden sonra mümkün olabileceğini düşündüğünü söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında şu anda özel bir temas planının bulunmadığını ve Amerikalı siyasetçiden bu konuda herhangi bir 'teşvik' gelmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/alman-sansolye-adayi-weidel-trump-ve-musk-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirecek-1092519865.html
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donald trump, vladimir putin, görüşme
donald trump, vladimir putin, görüşme
Tüm dünya bunu bekliyordu: Trump, Putin ile görüşeceklerini duyurdu
Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini duyurdu.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığını söyledi.
Aynı zamanda kendisi, Putin ve Çin lideri Şi Jinping arasında bir görüşme olasılığı sorulduğunda Trump, bunun daha sonra belirleneceğini söyledi.
Aralık ayında Putin, bir basın toplantısıyla birlikte doğrudan telefon görüşmesi sırasında Trump'la görüşmeye ve görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.
Trump ise daha önce Putin'in müzakerelere hazır olduğunun farkında olduğunu ancak bu tür temasların ancak Beyaz Saray'a resmi dönüşünden sonra mümkün olabileceğini düşündüğünü söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında şu anda özel bir temas planının bulunmadığını ve Amerikalı siyasetçiden bu konuda herhangi bir 'teşvik' gelmediğini söyledi.