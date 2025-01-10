Tüm dünya bunu bekliyordu: Trump, Putin ile görüşeceklerini duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/tum-dunya-bunu-bekliyordu-trump-putin-ile-goruseceklerini-duyurdu-1092520112.html
Tüm dünya bunu bekliyordu: Trump, Putin ile görüşeceklerini duyurdu
Tüm dünya bunu bekliyordu: Trump, Putin ile görüşeceklerini duyurdu
Sputnik Türkiye
Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini duyurdu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:01+0300
2025-01-10T07:01+0300
dünya
donald trump
vladimir putin
görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090141511_0:0:2773:1560_1920x0_80_0_0_8303dec1765716de8125d3713807fc97.jpg
ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığını söyledi.Aynı zamanda kendisi, Putin ve Çin lideri Şi Jinping arasında bir görüşme olasılığı sorulduğunda Trump, bunun daha sonra belirleneceğini söyledi.Aralık ayında Putin, bir basın toplantısıyla birlikte doğrudan telefon görüşmesi sırasında Trump'la görüşmeye ve görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti. Trump ise daha önce Putin'in müzakerelere hazır olduğunun farkında olduğunu ancak bu tür temasların ancak Beyaz Saray'a resmi dönüşünden sonra mümkün olabileceğini düşündüğünü söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında şu anda özel bir temas planının bulunmadığını ve Amerikalı siyasetçiden bu konuda herhangi bir 'teşvik' gelmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/alman-sansolye-adayi-weidel-trump-ve-musk-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirecek-1092519865.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090141511_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_3ebe798f479c283cfc7987170d350a2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, vladimir putin, görüşme
donald trump, vladimir putin, görüşme

Tüm dünya bunu bekliyordu: Trump, Putin ile görüşeceklerini duyurdu

07:01 10.01.2025
© Sputnik / Iliya Pitalev / Multimedya arşivine gidinCuộc hội đàm giữa hai ông Putin và Trump bên lề G20 ở Osaka
Cuộc hội đàm giữa hai ông Putin và Trump bên lề G20 ở Osaka - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Sputnik / Iliya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini duyurdu.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığını söyledi.
Aynı zamanda kendisi, Putin ve Çin lideri Şi Jinping arasında bir görüşme olasılığı sorulduğunda Trump, bunun daha sonra belirleneceğini söyledi.
Aralık ayında Putin, bir basın toplantısıyla birlikte doğrudan telefon görüşmesi sırasında Trump'la görüşmeye ve görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.
Trump ise daha önce Putin'in müzakerelere hazır olduğunun farkında olduğunu ancak bu tür temasların ancak Beyaz Saray'a resmi dönüşünden sonra mümkün olabileceğini düşündüğünü söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında şu anda özel bir temas planının bulunmadığını ve Amerikalı siyasetçiden bu konuda herhangi bir 'teşvik' gelmediğini söyledi.
Alice WeidelQ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
Ukrayna krizi
Alman Şansölye adayı Weidel: Trump ve Musk Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek
04:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала