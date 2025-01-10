https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/tum-dunya-bunu-bekliyordu-trump-putin-ile-goruseceklerini-duyurdu-1092520112.html

Tüm dünya bunu bekliyordu: Trump, Putin ile görüşeceklerini duyurdu

Tüm dünya bunu bekliyordu: Trump, Putin ile görüşeceklerini duyurdu

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini duyurdu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T07:01+0300

2025-01-10T07:01+0300

2025-01-10T07:01+0300

dünya

donald trump

vladimir putin

görüşme

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığını söyledi.Aynı zamanda kendisi, Putin ve Çin lideri Şi Jinping arasında bir görüşme olasılığı sorulduğunda Trump, bunun daha sonra belirleneceğini söyledi.Aralık ayında Putin, bir basın toplantısıyla birlikte doğrudan telefon görüşmesi sırasında Trump'la görüşmeye ve görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti. Trump ise daha önce Putin'in müzakerelere hazır olduğunun farkında olduğunu ancak bu tür temasların ancak Beyaz Saray'a resmi dönüşünden sonra mümkün olabileceğini düşündüğünü söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında şu anda özel bir temas planının bulunmadığını ve Amerikalı siyasetçiden bu konuda herhangi bir 'teşvik' gelmediğini söyledi.

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donald trump, vladimir putin, görüşme