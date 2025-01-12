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Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
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Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
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İlk 11'ler belli oldu: Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor
İlk 11'ler belli oldu: Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Sara ve Icardi forma giyemeyecek. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
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galatasaray
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Galatasaray'da hedef ligde üst üste 5. galibiyet. Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.İlk 11'de kimler var?
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galatasaray

İlk 11'ler belli oldu: Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor

18:33 12.01.2025 (güncellendi: 19:32 12.01.2025)
© AA / Hakan AkgünGalatasaray Göztepe maçı
Galatasaray Göztepe maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA / Hakan Akgün
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Sara ve Icardi forma giyemeyecek.
Galatasaray'da hedef ligde üst üste 5. galibiyet. Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

İlk 11'de kimler var?

Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer Faruk, Kemen, Davidson, Keny, Piatek
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen
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