İlk 11'ler belli oldu: Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor
18:33 12.01.2025 (güncellendi: 19:32 12.01.2025)
© AA / Hakan AkgünGalatasaray Göztepe maçı
© AA / Hakan Akgün
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Sara ve Icardi forma giyemeyecek.
Galatasaray'da hedef ligde üst üste 5. galibiyet. Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
İlk 11'de kimler var?
Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer Faruk, Kemen, Davidson, Keny, Piatek
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen