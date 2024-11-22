YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 112’nin haberi olmadan bu normal bir sistem midir, bu hala sorgulanıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Koç Holding 3 fabrikasını kapatıyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Doktorlardan önemli uyarı
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yds-sonuclari-aciklandi--osym-ile-2024-yds2-sonuclari-nereden-ve-nasil-ogrenilir-1090690183.html
YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
Sputnik Türkiye
"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) sonuçları açıklandı mı" sorusu gündemdeyken ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. YDS sonuçları bugün... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T10:42+0300
2024-11-22T11:06+0300
türkiye
yds
ösym
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/07/1044445401_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_303994a6e78dfd0e2072350b0e2533f3.jpg
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika (2024-YDS/2) sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edildi. YDS sonuçları sorgulama: YDS/2 2024 sonuçları nereden öğrenilir?ÖSYM'den yapılan YDS sonuç duyurusunda, "3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.YDS puanı kaç yıl geçerli?ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi web sitesindeki bilgilere göre, YDS puanları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli. Bu, sınav sonuç belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl boyunca YDS puanı kullanılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/bakanlik-listesini-guncelledi-unlu-markanin-adiyla-satilan-borekte-tespit-edildi-yemeden-once-2-kez-1090685623.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/07/1044445401_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e58bce9803ac35dd20952ec64c78b69c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yds sonuçları son dakika, yds sonuçları ne zaman, yds sonuçları açıklandı mı, ösym son dakika yds sonuçları, yds sonuçları kaç yıl geçerli, yds sonuçları sorgulama ekranı, ösym ais, ösym aday işlemleri sorgulama, yds sonuçları nereden öğrenilir
yds sonuçları son dakika, yds sonuçları ne zaman, yds sonuçları açıklandı mı, ösym son dakika yds sonuçları, yds sonuçları kaç yıl geçerli, yds sonuçları sorgulama ekranı, ösym ais, ösym aday işlemleri sorgulama, yds sonuçları nereden öğrenilir

YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

10:42 22.11.2024 (güncellendi: 11:06 22.11.2024)
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
Abone ol
"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) sonuçları açıklandı mı" sorusu gündemdeyken ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. YDS sonuçları bugün açıklandı. YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika (2024-YDS/2) sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edildi.

YDS sonuçları sorgulama: YDS/2 2024 sonuçları nereden öğrenilir?

ÖSYM'den yapılan YDS sonuç duyurusunda, "3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.

YDS puanı kaç yıl geçerli?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi web sitesindeki bilgilere göre, YDS puanları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli. Bu, sınav sonuç belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl boyunca YDS puanı kullanılabilecek.
Börek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
TÜRKİYE
Bakanlık listesini güncelledi: Ünlü markanın ismiyle satılan börekte tespit edildi, 'yemeden önce 2 kez düşünün'
08:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала