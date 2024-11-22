https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yds-sonuclari-aciklandi--osym-ile-2024-yds2-sonuclari-nereden-ve-nasil-ogrenilir-1090690183.html

YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Sputnik Türkiye

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) sonuçları açıklandı mı" sorusu gündemdeyken ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. YDS sonuçları bugün... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

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yds

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son dakika

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika (2024-YDS/2) sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edildi. YDS sonuçları sorgulama: YDS/2 2024 sonuçları nereden öğrenilir?ÖSYM'den yapılan YDS sonuç duyurusunda, "3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.YDS puanı kaç yıl geçerli?ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi web sitesindeki bilgilere göre, YDS puanları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli. Bu, sınav sonuç belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl boyunca YDS puanı kullanılabilecek.

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