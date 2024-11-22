https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yds-sonuclari-aciklandi--osym-ile-2024-yds2-sonuclari-nereden-ve-nasil-ogrenilir-1090690183.html
YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
Sputnik Türkiye
"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) sonuçları açıklandı mı" sorusu gündemdeyken ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. YDS sonuçları bugün... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T10:42+0300
2024-11-22T10:42+0300
2024-11-22T11:06+0300
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika (2024-YDS/2) sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edildi. YDS sonuçları sorgulama: YDS/2 2024 sonuçları nereden öğrenilir?ÖSYM'den yapılan YDS sonuç duyurusunda, "3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.YDS puanı kaç yıl geçerli?ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi web sitesindeki bilgilere göre, YDS puanları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli. Bu, sınav sonuç belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl boyunca YDS puanı kullanılabilecek.
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yds sonuçları son dakika, yds sonuçları ne zaman, yds sonuçları açıklandı mı, ösym son dakika yds sonuçları, yds sonuçları kaç yıl geçerli, yds sonuçları sorgulama ekranı, ösym ais, ösym aday işlemleri sorgulama, yds sonuçları nereden öğrenilir
YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
10:42 22.11.2024 (güncellendi: 11:06 22.11.2024)
"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) sonuçları açıklandı mı" sorusu gündemdeyken ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. YDS sonuçları bugün açıklandı. YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son dakika (2024-YDS/2) sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edildi.
YDS sonuçları sorgulama: YDS/2 2024 sonuçları nereden öğrenilir?
ÖSYM'den yapılan YDS sonuç duyurusunda, "3 Kasım 2024
tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2
) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024
tarihinde saat 10.30’dan
itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.
YDS puanı kaç yıl geçerli?
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi web sitesindeki bilgilere göre, YDS puanları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli. Bu, sınav sonuç belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl boyunca YDS puanı kullanılabilecek.