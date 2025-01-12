https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/rusya-bazi-sektorlerde-4-gun-calisma-modeline-gecmeyi-planliyor-1092583391.html
Rusya, bazı sektörlerde 4 gün çalışma modeline geçmeyi planlıyor
Rusya, bazı sektörlerde 4 gün çalışma modeline geçmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya, bazı sektörler hariç gelecek zamanda dört günlük çalışma modeline geçmeyi planlıyor. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T10:16+0300
2025-01-12T10:16+0300
2025-01-12T10:16+0300
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Rusya Devlet Duması Çalışma Komitesi Başkanı Yaroslav Nilov, ülkenin zamanla dört günlük çalışma haftasına geçebileceğini söyledi. Nilov, bu dönüşümün her sektör ve pozisyon için geçerli olmayacağını belirterek, bazı meslek gruplarında bunun uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etti.Sputnik'e konuşan Nilov, özellikle sağlık sektöründeki doktorların evden ameliyat yapamayacağını veya hasta kabulünü azaltamayacağını vurguladı. Nilov, çalışma saatlerindeki bu olası kısalmanın finansal kaynaklarla ya da teknolojik gelişmelerle telafi edilmesi gerektiğini dile getirdi.“Bu noktada teknolojinin devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Robotizasyon ve yapay zekâ, iş gücü verimliliğini düşürmeden hatta artırarak vatandaşların gelirini yükseltebilir ve iş yerindeki fiziksel varlığı azaltabilir,” diyen Nilov, bu sürecin kademeli ve uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/istatiksel-olarak-dunyanin-en-guclu-20-ordusu-aciklandi-turkiye-kacinci-sirada--1092582626.html
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federal meclis (rusya), rusya devlet duması, sputnik, çalışma, iş, hayat, hafta sonu, rusya, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
federal meclis (rusya), rusya devlet duması, sputnik, çalışma, iş, hayat, hafta sonu, rusya, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
Rusya, bazı sektörlerde 4 gün çalışma modeline geçmeyi planlıyor
Rusya, bazı sektörler hariç gelecek zamanda dört günlük çalışma modeline geçmeyi planlıyor.
Rusya Devlet Duması Çalışma Komitesi Başkanı Yaroslav Nilov, ülkenin zamanla dört günlük çalışma haftasına geçebileceğini söyledi. Nilov, bu dönüşümün her sektör ve pozisyon için geçerli olmayacağını belirterek, bazı meslek gruplarında bunun uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etti.
Sputnik'e konuşan Nilov, özellikle sağlık sektöründeki doktorların evden ameliyat yapamayacağını veya hasta kabulünü azaltamayacağını vurguladı. Nilov, çalışma saatlerindeki bu olası kısalmanın finansal kaynaklarla ya da teknolojik gelişmelerle telafi edilmesi gerektiğini dile getirdi.
“Bu noktada teknolojinin devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Robotizasyon ve yapay zekâ, iş gücü verimliliğini düşürmeden hatta artırarak vatandaşların gelirini yükseltebilir ve iş yerindeki fiziksel varlığı azaltabilir,” diyen Nilov, bu sürecin kademeli ve uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.