https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/istatiksel-olarak-dunyanin-en-guclu-20-ordusu-aciklandi-turkiye-kacinci-sirada--1092582626.html

İstatiksel olarak dünyanın en güçlü 20 ordusu açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

İstatiksel olarak dünyanın en güçlü 20 ordusu açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

Türkiye, Global Firepower listesine göre 2025 yılında dünyadaki en güçlü dokuzuncu orduya sahip ülke oldu. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T09:45+0300

2025-01-12T09:45+0300

2025-01-12T12:04+0300

dünya

global firepower

global firepower şirketi

silah

silah satışı

ordu

güç

fransa

amerika

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/0f/1043812230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9a98043497c61a90fd524d22d0580a36.jpg

ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda, dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendirilerek sıralandı.Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Rusya ikinci, Çin ise üçüncü sırada yer alıyor. Rusya, geniş askeri gücü ve stratejik kapasitesiyle dikkat çekerken, Çin ise donanmasını güçlendirerek küresel etkisini artırıyor.Türkiye, listenin dokuzuncu sırasında yer alarak dünyanın en güçlü orduları arasındaki yerini koruyor. Savunma sanayisinde yerli üretim hamleleri ve bölgesel askeri operasyonlarıyla dikkat çeken Türkiye, NATO’nun en güçlü ikinci ordusu olarak öne çıkıyor.Türkiye 2024 yılında listede 8'inci sırada yer alıyorduTürkiye, son birkaç yılda listede farklı sıralarda yer aldı. Örneğin, 2021 ve 2023 yılında 11'inci olarak listede bulunan Türkiye, 2024 yılında ise 8'inci sırayı almıştı. Böylece Türkiye İtalya, Fransa, İran ve Brezilya gibi ülkeleri sıralamada geçmişti.2025 yılında ise Türkiye, 9'uncu sıraya yerleşti. Türkiye'nin önündeki ülkeler ise listede görüldüğü üzere Japonya, Fransa ve İngiltere olarak öne çıkıyor. Fransa ve Almanya listede yükseldiİlk 10 sırada Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve İtalya gibi askeri gücüyle öne çıkan ülkeler bulunuyor. Bu ülkeler, yüksek savunma bütçeleri, teknolojik gelişmişlikleri ve güçlü askeri stratejileriyle küresel askeri dengelerde önemli roller üstleniyor.2025 raporunda Fransa ve Almanya askeri güçlerini artırarak sıralamada yükselirken, Japonya ve İran gibi ülkeler geriledi. İsrail ise savunma kapasitesindeki gelişmelerle sıralamada yükseldi. İşte listeye göre ilk 20 ülke:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/israil---hamas-arasinda-esir-takasinda-yuzde-90-anlasmaya-varildi-iddiasi-ordu-gazzeden-cekilme-1092582238.html

ordu

fransa

amerika

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye kaçıncı güçlü ordu, türkiye en güçlü ordu sıralaması, türkiye 2025 en güçlü ordu, türkiye nato ordu, türkiye natonun en güçlü ikinci ordu, dünyanın en güçlü 10 devleti, dünyanın en güçlü 20 devleti, rusya ordu, abd ordu