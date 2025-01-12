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Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
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İspanya Süper Kupa heyecanı Jeddah'da, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak. Barcelona’da Lewandowski performansıyla sezona damga vururken Real... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T14:24+0300
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İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona takımları, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde karşı karşıya gelecek. Real Madrid ile Barcelona maçı ne zaman?Süper Kupa final mücadelesi Suudi Arabistan’da oynanacak. Jeddah'da bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek final organizasyonu 12 Ocak Pazar günü saat 22.00’da başlayacak.Real Madrid ile Barcelona maçı hangi kanalda?Real Madrid - Barcelona mücadelesi Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Arda Güler oynayacak mı?Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada süre alan milli oyuncu 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Real Madrid ve Barcelona arasında oynanacak Süper Kupa Final mücadelesinde Ancelotti’nin Mallorca karşısında kazanan hücum hattını değiştirmesi beklenmiyor.Mallorca ile oynanan yarı final karşılaşmasında İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, hücum hattında Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior ve Mbappe gibi isimleri tercih etmişti. Arda Güler’in oyunun gidişatına göre El Clasico’da ikinci yarı oyuna girmesi bekleniyor.
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Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

14:24 12.01.2025
© AA / Federico Titone Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler (15), karşılaşmada yedek futbolcular arasında yer aldı.
Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler (15), karşılaşmada yedek futbolcular arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA / Federico Titone
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İspanya Süper Kupa heyecanı Jeddah'da, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak. Barcelona’da Lewandowski performansıyla sezona damga vururken Real Madrid’de ise gözler Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham gibi oyuncularda olacak. Peki Real Madrid - Barcelona Süper Kupa maçı ne zaman? Arda bugünkü maçta oynayacak mı?
İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona takımları, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ile Barcelona maçı ne zaman?

Süper Kupa final mücadelesi Suudi Arabistan’da oynanacak. Jeddah'da bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek final organizasyonu 12 Ocak Pazar günü saat 22.00’da başlayacak.

Real Madrid ile Barcelona maçı hangi kanalda?

Real Madrid - Barcelona mücadelesi Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada süre alan milli oyuncu 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Real Madrid ve Barcelona arasında oynanacak Süper Kupa Final mücadelesinde Ancelotti’nin Mallorca karşısında kazanan hücum hattını değiştirmesi beklenmiyor.
Mallorca ile oynanan yarı final karşılaşmasında İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, hücum hattında Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior ve Mbappe gibi isimleri tercih etmişti. Arda Güler’in oyunun gidişatına göre El Clasico’da ikinci yarı oyuna girmesi bekleniyor.
Logo de FC Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
SPOR
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Barcelona oldu
9 Ocak, 00:48
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