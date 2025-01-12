https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/real-madrid-barcelona-maci-ne-zaman-saat-kacta-1092587761.html

Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Sputnik Türkiye

İspanya Süper Kupa heyecanı Jeddah'da, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak. Barcelona’da Lewandowski performansıyla sezona damga vururken Real... 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T14:24+0300

2025-01-12T14:24+0300

2025-01-12T14:24+0300

spor

real madrid

arda güler

barcelona

carlo ancelotti

suudi arabistan

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İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona takımları, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde karşı karşıya gelecek. Real Madrid ile Barcelona maçı ne zaman?Süper Kupa final mücadelesi Suudi Arabistan’da oynanacak. Jeddah'da bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek final organizasyonu 12 Ocak Pazar günü saat 22.00’da başlayacak.Real Madrid ile Barcelona maçı hangi kanalda?Real Madrid - Barcelona mücadelesi Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Arda Güler oynayacak mı?Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada süre alan milli oyuncu 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Real Madrid ve Barcelona arasında oynanacak Süper Kupa Final mücadelesinde Ancelotti’nin Mallorca karşısında kazanan hücum hattını değiştirmesi beklenmiyor.Mallorca ile oynanan yarı final karşılaşmasında İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, hücum hattında Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior ve Mbappe gibi isimleri tercih etmişti. Arda Güler’in oyunun gidişatına göre El Clasico’da ikinci yarı oyuna girmesi bekleniyor.

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