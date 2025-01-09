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İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Barcelona oldu
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Barcelona oldu
Sputnik Türkiye
Barcelona, İspanya Süper Kupa Yarı Finali'nde Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında Barcelona'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal attı.Barcelona'nın finale yükseleceği takım, Real Madrid ile Mallorca arasındaki maçın ardından belli olacak.
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İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Barcelona oldu

00:48 09.01.2025
CC BY 2.0 / Anthony Guillen / FC Barcelona EmblemLogo de FC Barcelona
Logo de FC Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
CC BY 2.0 / Anthony Guillen / FC Barcelona Emblem
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Barcelona, İspanya Süper Kupa Yarı Finali'nde Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında Barcelona'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal attı.
Barcelona'nın finale yükseleceği takım, Real Madrid ile Mallorca arasındaki maçın ardından belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir takımları, RAMS Park’ta karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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Galatasaray ile Başakşehir berabere kaldı
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