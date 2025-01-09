https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/-ispanya-super-kupasinda-ilk-finalist-barcelona-oldu-1092475296.html
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Barcelona oldu
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Barcelona oldu
Sputnik Türkiye
Barcelona, İspanya Süper Kupa Yarı Finali'nde Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T00:48+0300
2025-01-09T00:48+0300
2025-01-09T00:48+0300
spor
barcelona
gavi
lamine yamal
mallorca
real madrid
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Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında Barcelona'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal attı.Barcelona'nın finale yükseleceği takım, Real Madrid ile Mallorca arasındaki maçın ardından belli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/galatasaray-ile-basaksehir-berabere-kaldi-1092472873.html
mallorca
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İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Barcelona oldu
Barcelona, İspanya Süper Kupa Yarı Finali'nde Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında Barcelona'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal attı.
Barcelona'nın finale yükseleceği takım, Real Madrid ile Mallorca arasındaki maçın ardından belli olacak.