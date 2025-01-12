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Polonya, Rusya’ya giden Slovak heyetini taşıyan uçağın hava sahasından geçişine izin vermedi
Polonya, Rusya’ya giden Slovak heyetini taşıyan uçağın hava sahasından geçişine izin vermedi
Sputnik Türkiye
Rusya’ya giden Slovak heyetine başkanlık eden Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Danko, Polonya’nın heyeti taşıyan uçağın hava sahasından geçişine izin... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T17:41+0300
2025-01-12T17:48+0300
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Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Andrej Danko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Rusya ziyaretinde başkanlık ettiği Slovak heyetini taşıyan uçağın Polonya hava sahasından geçişine izin verilmediğini belirtti.Danko, “Az önce Polonya’nın direkt uçuşa izin vermediğini öğrendim, bu nedenle Almanya üzerinden gideceğiz. Polonya’nın bu yaklaşımını anlamıyorum ama her halükarda bunu bir gerçeklik olarak algılıyorum” ifadelerini kullandı.Slovak parlamenter daha sonra uçağın Çekya ve Almanya üzerinden geçeceği bilgisini verdi. Heyetin bu akşam Moskova’da olmasının planlandığı bilgisini veren Danko, ziyaret sırasında birkaç görüşmenin ve etkinliğin planlandığını ifade etti.Danko geçen pazartesi, bu ziyaretin Rusya ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ve Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun başlattığı diyaloğun sürdürülmesine yardımcı olmayı amaçladığını söylemişti. Görüşmelerin konu başlıklarından birinin enerji sektöründe işbirliği olması bekleniyor.Slovak parlamenterlerin 15 Ocak tarihine kadar Rusya’da bulunması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/slovakya-basbakani-fico-zelenskiyi-dilenci-ve-santajci-olarak-nitelendirdi-1092580820.html
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slovakya, polonya, heyet, geçiş, izin, almanya, çekya, moskova, robert fico, facebook
slovakya, polonya, heyet, geçiş, izin, almanya, çekya, moskova, robert fico, facebook

Polonya, Rusya’ya giden Slovak heyetini taşıyan uçağın hava sahasından geçişine izin vermedi

17:41 12.01.2025 (güncellendi: 17:48 12.01.2025)
© Sputnik / Илья ПиталевHavada uçak
Havada uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya’ya giden Slovak heyetine başkanlık eden Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Danko, Polonya’nın heyeti taşıyan uçağın hava sahasından geçişine izin vermediğini bildirdi.
Slovakya Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Andrej Danko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Rusya ziyaretinde başkanlık ettiği Slovak heyetini taşıyan uçağın Polonya hava sahasından geçişine izin verilmediğini belirtti.
Danko, “Az önce Polonya’nın direkt uçuşa izin vermediğini öğrendim, bu nedenle Almanya üzerinden gideceğiz. Polonya’nın bu yaklaşımını anlamıyorum ama her halükarda bunu bir gerçeklik olarak algılıyorum” ifadelerini kullandı.
Slovak parlamenter daha sonra uçağın Çekya ve Almanya üzerinden geçeceği bilgisini verdi. Heyetin bu akşam Moskova’da olmasının planlandığı bilgisini veren Danko, ziyaret sırasında birkaç görüşmenin ve etkinliğin planlandığını ifade etti.
Danko geçen pazartesi, bu ziyaretin Rusya ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ve Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun başlattığı diyaloğun sürdürülmesine yardımcı olmayı amaçladığını söylemişti. Görüşmelerin konu başlıklarından birinin enerji sektöründe işbirliği olması bekleniyor.
Slovak parlamenterlerin 15 Ocak tarihine kadar Rusya’da bulunması öngörülüyor.
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