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Özgür Özel: Hemen gelsin, isterlerse bu hafta seçim kararı alabiliriz
Özgür Özel: Hemen gelsin, isterlerse bu hafta seçim kararı alabiliriz
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde 'bu hafta seçim kararı alabileceklerini' ifade etti.İzmir Büyükşehir Belediyesi ödemesinde kesintiCHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı'nın kapanış toplantısında konuşan Özel, yaptırdıkları memnuniyet anketlerinde CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüksek olduğunu belirlediklerini söyledi.Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi hesabına, İller Bankasından 31 Aralık 2024'te yatması gereken 3,7 milyar liradan 1,7 milyar liranın kesildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:'Bu hafta seçim kararı alabiliriz'Özel, AK Parti'nin Şanlıurfa İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İbrahim Tatlıses arasında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin diyaloğun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
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Özgür Özel: Hemen gelsin, isterlerse bu hafta seçim kararı alabiliriz

16:53 12.01.2025
© AA / Berkan ÇetinCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA / Berkan Çetin
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CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa, biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz" dedi
CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde 'bu hafta seçim kararı alabileceklerini' ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ödemesinde kesinti

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı'nın kapanış toplantısında konuşan Özel, yaptırdıkları memnuniyet anketlerinde CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüksek olduğunu belirlediklerini söyledi.
Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi hesabına, İller Bankasından 31 Aralık 2024'te yatması gereken 3,7 milyar liradan 1,7 milyar liranın kesildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"7 Ocak günü 32 şirketin 30'una maaş ödendi. Sadece büyük 2 şirket birkaç günlük bir kaynak arayışından dolayı beklemeye alındı. Bu hal olunca halden anlamayan, normalde dost görünen, işler yolunda gittiğinde halaya birlikte durulanların o gün bir anda nasıl karşımıza geçtiğini bir kenara not ettiğimizi bütün İzmir'in bilmesini isteriz. Biz karşının okundan çok dostun gülünden yaralanan, hele hele karşısı oku bu kadar haksız, acımasız, namertçe ve arkadan ve seni beni dara koymak için atmışken onun kayığına su taşıyanları da bir başka tarafa not ettiğimizi bilmenizi isteriz. Sonuç, iki gün içinde sorun çözüldü, maaşlar yattı."

'Bu hafta seçim kararı alabiliriz'

Özel, AK Parti'nin Şanlıurfa İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İbrahim Tatlıses arasında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin diyaloğun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Yok biraz zamana ihtiyacı varsa zaten 2025'in ekim sonu kasım başını işaret etmiştik kendisine. Eğer aday olmak istiyorsa zaten tarih o tarih. Martta yapmak istiyorsa martta, ekimde yapmak istiyorsa ekimde. Biz dünden razıyız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin aday olsun."
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