Özgür Özel: Hemen gelsin, isterlerse bu hafta seçim kararı alabiliriz

"7 Ocak günü 32 şirketin 30'una maaş ödendi. Sadece büyük 2 şirket birkaç günlük bir kaynak arayışından dolayı beklemeye alındı. Bu hal olunca halden anlamayan, normalde dost görünen, işler yolunda gittiğinde halaya birlikte durulanların o gün bir anda nasıl karşımıza geçtiğini bir kenara not ettiğimizi bütün İzmir'in bilmesini isteriz. Biz karşının okundan çok dostun gülünden yaralanan, hele hele karşısı oku bu kadar haksız, acımasız, namertçe ve arkadan ve seni beni dara koymak için atmışken onun kayığına su taşıyanları da bir başka tarafa not ettiğimizi bilmenizi isteriz. Sonuç, iki gün içinde sorun çözüldü, maaşlar yattı."