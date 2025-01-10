https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ibb-baskani-imamoglundan-sam-ziyareti-aciklamasi-6-saatte-ne-olduysa-sam-valiligi-randevuyu-iptal-1092550515.html

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Şam ziyareti açıklaması: '6 saatte ne olduysa Şam Valiliği randevuyu iptal etti'

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Şam ziyareti açıklaması: '6 saatte ne olduysa Şam Valiliği randevuyu iptal etti'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB heyetinin Şam'a yapacağı ziyarete ilişkin randevunun iptal edildiğini... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T18:00+0300

2025-01-10T18:00+0300

2025-01-10T18:00+0300

politika

türkiye

ekrem imamoğlu

şam

suriye

ibb

türkiye belediyeler birliği

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'deki Oyun Geliştirme Merkezi'nde (OGEM) düzenlenen mezunlar buluşmasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.TBB ve İBB heyetlerinin Suriye'ye ne zaman gideceği ve heyette kendisinin de yer alıp almayacağının sorulması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:Bu konuda Şam Valiliği ile de temas kurulduğunu belirten İmamoğlu, "Bu temaslar sonucunda, bu işi takip eden ilgili yöneticilerimize mesajla bilgilendirilen husus, 9 Ocak sabah saat 10.00'da yani dün itibarıyla netleşti. Pazar günü saat 14.00'e Şam'da, Şam Valisi tarafından randevu verildi ve ona göre hazırlıklar başladı ama ne yazık ki bu seyahatin randevu teyidinden sadece 6 saat sonra ilginç bir gelişme yaşandı. O 6 saatte ne olduysa Şam Valiliği yazılı olarak 'TBB heyetiyle görüşme, Sayın Erdoğan'ın ziyareti sonrasına ertelendi.' diyerek, randevuyu iptal etti" ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, emeklilere ve asgari ücretlilere yaptığı "Kırmızı kart çıkarın" çağrısına ilişkin görüşü sorulan İmamoğlu, hak edene gösterildiğinde kırmızı kartın doğru bir iş olduğunu söyledi.İmamoğlu, şöyle devam etti:

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