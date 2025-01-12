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Nefesler tutulmuştu: MasterChef'te kim şampiyon oldu?
Nefesler tutulmuştu: MasterChef'te kim şampiyon oldu?
Sputnik Türkiye
Nefes kesen finalde Onur ve Kerem şampiyonluk için mücadele etti. Şeflerden en yüksek puanı alan Onur, 68 puan ile kupanın ve büyük ödülün sahibi oldu. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
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MasterChef Türkiye’de büyük final heyecanı sona erdi. Rakiplerini eleyerek finale adını yazdıran Onur ve Kerem, canlı yayında şampiyonluk kupası için kıyasıya mücadele etti. Final gecesinde şeflerden en yüksek puanı alan Onur, MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu olarak kupanın ve büyük ödülün sahibi oldu.Finalde Onur kaç puan aldı? Hangi menüler hazırlandı?MasterChef Türkiye finalinde yarışmacılardan, Türkiye’nin farklı yörelerinden başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç aşamalı menüler hazırlamaları istendi.Finalin ilk turunda yarışmacılar, Türk mutfağından özel menüler hazırladı. Kerem, meyhaneli lahana sarma, sucuklu dana kaburga ve ballı yoğurtlu parfe ile şeflerin karşısına çıktı. Onur ise Antalya, Erzurum ve Denizli adını verdiği tabaklarıyla şefleri etkilemeye çalıştı. Bu turun sonunda Onur 22,5 puan alarak öne geçerken, Kerem 17,5 puanda kaldı.İkinci turda ise yarışmacılar uluslararası mutfaktan lezzetler hazırladı. Onur, Asya usulü içli köfte, bıldırcın ve medovik tatlısı ile şeflerin beğenisini kazandı. Kerem ise kaz ciğeri, bonfile ve poşe armut ile iddiasını sürdürdü. Bu turun ardından Onur toplamda 45 puana, Kerem ise 41 puana ulaştı.Böylece Onur toplamda 68,5 puanla MasterChef şampiyonu oldu. Kerem ise toplamda 63,5 puanda kaldı.MasterChef'in şampiyon ödülü ne?Onur, şampiyonluk kupasının yanı sıra büyük ödülün de sahibi oldu. Ancak bu yılki şampiyonluk ödülü henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Esra, kupayla birlikte lüks bir otomobil kazanmıştı.MasterChef Türkiye’de final gecesi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, Onur’un şampiyonluğu büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/masterchef-ikinci-finalisti-kim-oldu-elenen-isim-gozyaslarini-tutamadi-cok-yazik-oldu-1092559338.html
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Nefesler tutulmuştu: MasterChef'te kim şampiyon oldu?

11:14 12.01.2025
MasterChef
MasterChef - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
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Nefes kesen finalde Onur ve Kerem şampiyonluk için mücadele etti. Şeflerden en yüksek puanı alan Onur, 68 puan ile kupanın ve büyük ödülün sahibi oldu.
MasterChef Türkiye’de büyük final heyecanı sona erdi. Rakiplerini eleyerek finale adını yazdıran Onur ve Kerem, canlı yayında şampiyonluk kupası için kıyasıya mücadele etti. Final gecesinde şeflerden en yüksek puanı alan Onur, MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu olarak kupanın ve büyük ödülün sahibi oldu.

Finalde Onur kaç puan aldı? Hangi menüler hazırlandı?

MasterChef Türkiye finalinde yarışmacılardan, Türkiye’nin farklı yörelerinden başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç aşamalı menüler hazırlamaları istendi.
Finalin ilk turunda yarışmacılar, Türk mutfağından özel menüler hazırladı. Kerem, meyhaneli lahana sarma, sucuklu dana kaburga ve ballı yoğurtlu parfe ile şeflerin karşısına çıktı. Onur ise Antalya, Erzurum ve Denizli adını verdiği tabaklarıyla şefleri etkilemeye çalıştı. Bu turun sonunda Onur 22,5 puan alarak öne geçerken, Kerem 17,5 puanda kaldı.
İkinci turda ise yarışmacılar uluslararası mutfaktan lezzetler hazırladı. Onur, Asya usulü içli köfte, bıldırcın ve medovik tatlısı ile şeflerin beğenisini kazandı. Kerem ise kaz ciğeri, bonfile ve poşe armut ile iddiasını sürdürdü. Bu turun ardından Onur toplamda 45 puana, Kerem ise 41 puana ulaştı.
Böylece Onur toplamda 68,5 puanla MasterChef şampiyonu oldu. Kerem ise toplamda 63,5 puanda kaldı.

MasterChef'in şampiyon ödülü ne?

Onur, şampiyonluk kupasının yanı sıra büyük ödülün de sahibi oldu. Ancak bu yılki şampiyonluk ödülü henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Esra, kupayla birlikte lüks bir otomobil kazanmıştı.
MasterChef Türkiye’de final gecesi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, Onur’un şampiyonluğu büyük yankı uyandırdı.
MasterChef finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
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MasterChef ikinci finalisti kim oldu? Elenen isim gözyaşlarını tutamadı, 'çok yazık oldu'
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