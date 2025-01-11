https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/masterchef-ikinci-finalisti-kim-oldu-elenen-isim-gozyaslarini-tutamadi-cok-yazik-oldu-1092559338.html

MasterChef ikinci finalisti kim oldu? Elenen isim gözyaşlarını tutamadı, 'çok yazık oldu'

MasterChef ikinci finalisti kim oldu? Elenen isim gözyaşlarını tutamadı, 'çok yazık oldu'

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye 2024'te büyük final heyecanı dorukta. 10 Ocak akşamı gerçekleşen yarı finalde Eda, Semih ve Kerem arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. İlk... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T08:44+0300

2025-01-11T08:44+0300

2025-01-11T08:46+0300

yaşam

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final

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 2024, yarı finalle izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmanın 10 Ocak akşamı gerçekleşen bölümünde, Semih, Kerem ve Eda hazırladıkları dört farklı yemekte hünerlerini sergiledi. İlk turda balık menüsü, ikinci turda kral yengeç temalı tabaklar yarışmaya damga vurdu.Semih'in hatası: Gözyaşlarını tutamadıKral yengeç tabağında kıkırdak çıkması, Semih’in puanlarını olumsuz etkiledi. Mehmet Yalçınkaya, "Bu seviyede sıfır hata ile gitmek lazım. Çok yazık oldu," diyerek yarışmacıya destek verdi. Hatası nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Semih, tabağının yarışma stresine kurban gittiğini ifade etti.Eda MasterChef’i Dördüncü Sırada TamamladıGece sonunda 74.5 puanla yarışmaya veda eden Eda, MasterChef’i dördüncü olarak tamamladı. Jüri üyesi Danilo Zanna, “Muhteşem bir sonuç, seni yakından takip edeceğiz” dedi. Yarışmacı, “Sizlerden ve arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Daha yolumuz uzun, sizlerle görüşeceğiz,” diyerek teşekkürlerini sundu.MasterChef'te ikinci finalist kim oldu?Yarışmayı 82 puanla üçüncü sırada bitiren Semih, duygusal anlar yaşadı. Jürilerden tam destek alan Semih, “Bu seviyeye gelebileceğimi biliyordum ama yaptığım hataya kızgınım,” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Toplamda 83 puan toplayan Kerem, MasterChef Türkiye’nin ikinci finalisti olarak adını büyük finale yazdırdı.Somer Sivrioğlu, “Üçünüzün de yurt dışındaki kariyerlerinizi bırakıp burada yarışmanız büyük bir fedakarlık. Bu başarı bir tesadüf değil" diyerek yarışmacıları onurlandırdı. Danilo Şef, Semih’in azmini ve yeteneğini överken, Mehmet Yalçınkaya, “Yaptığın hata finalist olmanı engelledi belki ama çok daha başarılı olacağını biliyorum” diyerek destek verdi.Gözyaşlarıyla Kerem’i tebrik eden Semih, yarışmada öğrendiklerini hayatına yansıtacağını belirtti. “Bazen hatalar insanın kaderini değiştirir. Ama bunda da bir hayır vardır” diyen Semih, MasterChef yolculuğunu gururla noktaladığını ifade etti.MasterChef finalistleriBöylece MasterChef finalistleri Onur ve Kerem olarak netleşti.

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