https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/meteorolojide-kar-alarmi-13-ilde-sari-kodla-uyari-verildi-bugun-hava-nasil-olacak-1092581508.html
Meteorolojide kar alarmı: 13 ilde sarı kodla uyarı verildi, bugün hava nasıl olacak?
Meteorolojide kar alarmı: 13 ilde sarı kodla uyarı verildi, bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ve kar yağışı nedeniyle İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. Vatandaşların sel... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T09:23+0300
2025-01-12T09:23+0300
2025-01-12T09:50+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
kar
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
bursa hava durumu
kırklareli
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin batı kesimlerinin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurarak, İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege’de kuvvetli yağış beklenirken, Trakya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da ise yerel kuvvetli sağanak yağışlar öngörülüyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.Sarı Kodla Uyarılan İllerİstanbul, Edirne (kar ve karla karışık yağmur), Kırklareli (kar ve karla karışık yağmur), Tekirdağ (kar ve karla karışık yağmur), Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla.Bölge bölge hava durumu Marmara Bölgesi:• İstanbul: 6°C / 11°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.• Edirne: 1°C / 4°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı.• Kırklareli: 1°C / 4°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı.• Tekirdağ: 3°C / 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.• Kocaeli: 5°C / 10°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.• Yalova: 5°C / 10°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.• Bursa: 4°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.• Balıkesir: 3°C / 8°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.• Çanakkale: 8°C / 11°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.Ege Bölgesi:• İzmir: 13°C / 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.• Manisa: 10°C / 15°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.• Aydın: 9°C / 18°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.• Muğla: 6°C / 11°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.İç Anadolu Bölgesi:• Ankara: 1°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.• Eskişehir: 3°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.• Konya: 0°C / 11°C, parçalı ve çok bulutlu.Batı Karadeniz:• Bolu: 3°C / 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur.• Düzce: 7°C / 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.• Zonguldak: 8°C / 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.Akdeniz Bölgesi:• Antalya: 13°C / 17°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlı.• Adana: 7°C / 18°C, parçalı ve az bulutlu.• Mersin: 8°C / 18°C, parçalı ve az bulutlu.Doğu Anadolu Bölgesi:• Erzurum: -13°C / -2°C, parçalı ve çok bulutlu.• Van: -3°C / 5°C, parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı.• Malatya: -2°C / 6°C, parçalı ve az bulutlu.Güneydoğu Anadolu Bölgesi:• Diyarbakır: -1°C / 13°C, parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunda yağmur ve sağanak yağışlı.• Gaziantep: 1°C / 14°C, parçalı ve çok bulutlu.• Şanlıurfa: 5°C / 15°C, parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yağmur ve sağanak yağışlı.
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Meteorolojide kar alarmı: 13 ilde sarı kodla uyarı verildi, bugün hava nasıl olacak?
09:23 12.01.2025 (güncellendi: 09:50 12.01.2025)
Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ve kar yağışı nedeniyle İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin batı kesimlerinin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurarak, İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege’de kuvvetli yağış beklenirken, Trakya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da ise yerel kuvvetli sağanak yağışlar öngörülüyor.
Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Sarı Kodla Uyarılan İller
İstanbul, Edirne (kar ve karla karışık yağmur), Kırklareli (kar ve karla karışık yağmur), Tekirdağ (kar ve karla karışık yağmur), Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla.
• İstanbul: 6°C / 11°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
• Edirne: 1°C / 4°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı.
• Kırklareli: 1°C / 4°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı.
• Tekirdağ: 3°C / 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
• Kocaeli: 5°C / 10°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
• Yalova: 5°C / 10°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
• Bursa: 4°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
• Balıkesir: 3°C / 8°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
• Çanakkale: 8°C / 11°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
• İzmir: 13°C / 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
• Manisa: 10°C / 15°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
• Aydın: 9°C / 18°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.
• Muğla: 6°C / 11°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
• Ankara: 1°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
• Eskişehir: 3°C / 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
• Konya: 0°C / 11°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Bolu: 3°C / 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur.
• Düzce: 7°C / 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
• Zonguldak: 8°C / 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
• Antalya: 13°C / 17°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlı.
• Adana: 7°C / 18°C, parçalı ve az bulutlu.
• Mersin: 8°C / 18°C, parçalı ve az bulutlu.
• Erzurum: -13°C / -2°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Van: -3°C / 5°C, parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı.
• Malatya: -2°C / 6°C, parçalı ve az bulutlu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
• Diyarbakır: -1°C / 13°C, parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunda yağmur ve sağanak yağışlı.
• Gaziantep: 1°C / 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
• Şanlıurfa: 5°C / 15°C, parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yağmur ve sağanak yağışlı.