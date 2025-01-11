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Sosyal medyada '1 Milyoncu Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak hayatını kaybetti
Sosyal medyada '1 Milyoncu Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak hayatını kaybetti
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Sosyal medyada '1 Milyoncu Mehmet' adı ile bilinen Mehmet Bucak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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Sosyal medyada yayımlanan videolardan tanınan ve '1 Milyoncu Mehmet' adı ile bilinen 56 yaşındaki Mehmet Bucak'ın Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.Mersin Objektif gazetesinin haberine göre Bucak'ın ikamet ettiği evinde geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Bucak'ın cenazesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.1 Milyoncu Mehmet kimdir?'1 Milyoncu Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Bir süre kaportacılık yaptığı belirtilen Bucak, psikolojik sorunlarının ardından insanlardan '1 Milyon' istemeye başlaması sebebiyle '1 Milyoncu Mehmet' olarak tanındı. Mersin'de pek çok kişinin tanıdığı ve bildiği Bucak, sosyal medyada viral olan videoları ile 'fenomen' oldu.
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Sosyal medyada '1 Milyoncu Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak hayatını kaybetti

21:05 11.01.2025
Fenomen '1 Milyoncu Mehmet' hayatını kaybetti
Fenomen '1 Milyoncu Mehmet' hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
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Sosyal medyada '1 Milyoncu Mehmet' adı ile bilinen Mehmet Bucak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Sosyal medyada yayımlanan videolardan tanınan ve '1 Milyoncu Mehmet' adı ile bilinen 56 yaşındaki Mehmet Bucak'ın Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mersin Objektif gazetesinin haberine göre Bucak'ın ikamet ettiği evinde geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.
Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Bucak'ın cenazesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

1 Milyoncu Mehmet kimdir?

'1 Milyoncu Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Bir süre kaportacılık yaptığı belirtilen Bucak, psikolojik sorunlarının ardından insanlardan '1 Milyon' istemeye başlaması sebebiyle '1 Milyoncu Mehmet' olarak tanındı. Mersin'de pek çok kişinin tanıdığı ve bildiği Bucak, sosyal medyada viral olan videoları ile 'fenomen' oldu.
Eylül Ecem Zal sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
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