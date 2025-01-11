https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/sosyal-medyada-1-milyoncu-mehmet-olarak-taninan-mehmet-bucak-hayatini-kaybetti-1092580148.html

Sosyal medyada '1 Milyoncu Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak hayatını kaybetti

Sosyal medyada '1 Milyoncu Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada '1 Milyoncu Mehmet' adı ile bilinen Mehmet Bucak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T21:05+0300

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türkiye

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Sosyal medyada yayımlanan videolardan tanınan ve '1 Milyoncu Mehmet' adı ile bilinen 56 yaşındaki Mehmet Bucak'ın Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.Mersin Objektif gazetesinin haberine göre Bucak'ın ikamet ettiği evinde geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Bucak'ın cenazesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.1 Milyoncu Mehmet kimdir?'1 Milyoncu Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Bir süre kaportacılık yaptığı belirtilen Bucak, psikolojik sorunlarının ardından insanlardan '1 Milyon' istemeye başlaması sebebiyle '1 Milyoncu Mehmet' olarak tanındı. Mersin'de pek çok kişinin tanıdığı ve bildiği Bucak, sosyal medyada viral olan videoları ile 'fenomen' oldu.

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