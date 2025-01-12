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Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbul için kar beklentisi var mı?
Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbul için kar beklentisi var mı?
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Türkiye'nin batı kesimleri yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji'nin art arda uyarılarının ardından Edirne'de kar yağışı başladı, 12.01.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nüm son hava durumu değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak Marmara'da kar yağışı ve kuvvetli yağış etkili olacak.Edirne ve Kırklareli'nde kar başladıEdirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı başladı.İstanbul'a kar yağacak mı?İstanbul için Pazartesi gününden itibaren 4 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklık ise 5-6 dereceler civarında seyredecek. Ancak kentte kar yağışı bu hafta için beklenmiyor.
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kar, istanbula kar ne zaman yağacak, istanbulda bu hafta yağış var mı, istanbula kar yağacak mı,, hava durumu, kar yağışı nerede var, edirne kar, marmara kar
kar, istanbula kar ne zaman yağacak, istanbulda bu hafta yağış var mı, istanbula kar yağacak mı,, hava durumu, kar yağışı nerede var, edirne kar, marmara kar

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbul için kar beklentisi var mı?

16:28 12.01.2025
© Cihan DemirciMarmara'da kar yağışı başladı
Marmara'da kar yağışı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© Cihan Demirci
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Türkiye'nin batı kesimleri yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji'nin art arda uyarılarının ardından Edirne'de kar yağışı başladı,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nüm son hava durumu değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak Marmara'da kar yağışı ve kuvvetli yağış etkili olacak.

Edirne ve Kırklareli'nde kar başladı

Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı başladı.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul için Pazartesi gününden itibaren 4 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklık ise 5-6 dereceler civarında seyredecek. Ancak kentte kar yağışı bu hafta için beklenmiyor.
Marmara kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
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Meteorolojide kar alarmı: 13 ilde sarı kodla uyarı verildi, bugün hava nasıl olacak?
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