https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/marmarada-kar-yagisi-basladi-istanbul-icin-kar-beklentisi-var-mi-1092591245.html

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbul için kar beklentisi var mı?

Marmara'da kar yağışı başladı: İstanbul için kar beklentisi var mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin batı kesimleri yağışlı sistemin etkisine giriyor. Meteoroloji'nin art arda uyarılarının ardından Edirne'de kar yağışı başladı, 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T16:28+0300

2025-01-12T16:28+0300

2025-01-12T16:28+0300

yaşam

marmara bölgesi

kar

istanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nüm son hava durumu değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak Marmara'da kar yağışı ve kuvvetli yağış etkili olacak.Edirne ve Kırklareli'nde kar başladıEdirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı başladı.İstanbul'a kar yağacak mı?İstanbul için Pazartesi gününden itibaren 4 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklık ise 5-6 dereceler civarında seyredecek. Ancak kentte kar yağışı bu hafta için beklenmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/meteorolojide-kar-alarmi-13-ilde-sari-kodla-uyari-verildi-bugun-hava-nasil-olacak-1092581508.html

marmara bölgesi

istanbul

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