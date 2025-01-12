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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/maliyeden-denetim-toplam-74-milyar-lira-ceza-kesildi-1092589276.html
Maliye'den denetim: Toplam 7.4 milyar lira ceza kesildi
Maliye'den denetim: Toplam 7.4 milyar lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Maliye, geçen yıl sahada 1,1 milyon kayıt dışı işlem denetimi yaptı. Bu kapsamda 7,4 milyar liralık ceza kesilirken, 132,5 milyar lira için izahat istendi. 376... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T15:19+0300
2025-01-12T15:19+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
kira
kira bedeli
ceza
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği saha denetimleri 2024 yılında 1,1 milyonu aştı.İhbar ve şikayetler değerlendiriliyorBaşkanlık, vergi kayıp ve kaçağını önlemek, uyumsuz mükellefleri tespit etmek için analizler gerçekleştiriyor ve buna göre denetlenecek mükellef gruplarını tespit ediyor. Ayrıca ihbar ve şikayetlerle sahadan gelen öneriler de değerlendirilerek denetim alanları seçiliyor.GİB, 2024 yılında çok sayıda sektörde KDV oran uyumsuzluğu, belge düzeni, ödemelerin kayıtlarla uyumu gibi kayıt dışılığa sebep olabilecek hususları denetledi. Bu çalışmalara bandrollü ürün ve akaryakıt ürünlerine yönelik denetimler de dahil edildi.7.4 milyar lira ceza kesildiBöylece, birçok konu ve sektörü kapsayan 1 milyon 125 bin 410 saha denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde tespit edilen uyumsuzluklar nedeniyle 7,4 milyar lira ceza kesildi.Denetimlerde, 32 bin 255 kişinin hiç vergi kaydı olmadan tamamen kayıt dışı çalıştığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine gerekli işlemler tamamlanarak 10 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi.Kira geliri beyan eden mükellef sayısı 376 bin arttıBaşkanlığın kira gelirlerine yönelik 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmada içinde kiracı olduğu değerlendirilen 425 bin konutta yoklama yapıldı.Bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Böylece 2024 yılına ilişkin beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış meydana geldi.Çalışma, 55 bine yakın mükellefin de geçmiş yıllara ait kira beyannamesi vermesini sağladı. Verilen bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi.GİB tarafından bu yıl da kira gelirlerinin doğru beyanı için benzer çalışmalar yapılacak.Bandrollü ürünlere özel takipÖte yandan, tütün ve alkollü içkilerde 2007 yılında başlayan bandrol uygulamasıyla bu ürünlerin kaçak veya kayıt dışı olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebiliyor. Gelir İdaresince bu alanda yetiştirilmiş bandrol ekipleriyle denetimler aralıksız sürdürülüyor.Bandrol ekipleri, 2024 yılında 16 milyondan fazla sigara ve alkollü içki ile yaklaşık 600 milyon dal makaronu denetledi. Bu denetimlerde kaçak olduğu tespit edilen 2 milyon sigara ve alkollü içki ürünü ile 120 milyon dal makaron, adli sürecin başlatılması amacıyla kolluk kuvvetlerine bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bakan-mehmet-simsek-vergi-borclarinin-silinecegi-iddiasina-yanit-verdi-1090678480.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, kira, kira bedeli, ceza
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, kira, kira bedeli, ceza

Maliye'den denetim: Toplam 7.4 milyar lira ceza kesildi

15:19 12.01.2025
© AA / Cem TekkeşinoğluHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Maliye, geçen yıl sahada 1,1 milyon kayıt dışı işlem denetimi yaptı. Bu kapsamda 7,4 milyar liralık ceza kesilirken, 132,5 milyar lira için izahat istendi. 376 bin mükellefin kira gelirini beyan etmeye başladığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergiye gönüllü uyumun gözetileceğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği saha denetimleri 2024 yılında 1,1 milyonu aştı.

İhbar ve şikayetler değerlendiriliyor

Başkanlık, vergi kayıp ve kaçağını önlemek, uyumsuz mükellefleri tespit etmek için analizler gerçekleştiriyor ve buna göre denetlenecek mükellef gruplarını tespit ediyor. Ayrıca ihbar ve şikayetlerle sahadan gelen öneriler de değerlendirilerek denetim alanları seçiliyor.
GİB, 2024 yılında çok sayıda sektörde KDV oran uyumsuzluğu, belge düzeni, ödemelerin kayıtlarla uyumu gibi kayıt dışılığa sebep olabilecek hususları denetledi. Bu çalışmalara bandrollü ürün ve akaryakıt ürünlerine yönelik denetimler de dahil edildi.

7.4 milyar lira ceza kesildi

Böylece, birçok konu ve sektörü kapsayan 1 milyon 125 bin 410 saha denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde tespit edilen uyumsuzluklar nedeniyle 7,4 milyar lira ceza kesildi.
Denetimlerde, 32 bin 255 kişinin hiç vergi kaydı olmadan tamamen kayıt dışı çalıştığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine gerekli işlemler tamamlanarak 10 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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Bakan Mehmet Şimşek vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi
21 Kasım 2024, 23:45

Kira geliri beyan eden mükellef sayısı 376 bin arttı

Başkanlığın kira gelirlerine yönelik 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmada içinde kiracı olduğu değerlendirilen 425 bin konutta yoklama yapıldı.
Bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Böylece 2024 yılına ilişkin beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış meydana geldi.
Çalışma, 55 bine yakın mükellefin de geçmiş yıllara ait kira beyannamesi vermesini sağladı. Verilen bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi.
GİB tarafından bu yıl da kira gelirlerinin doğru beyanı için benzer çalışmalar yapılacak.

Bandrollü ürünlere özel takip

Öte yandan, tütün ve alkollü içkilerde 2007 yılında başlayan bandrol uygulamasıyla bu ürünlerin kaçak veya kayıt dışı olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebiliyor. Gelir İdaresince bu alanda yetiştirilmiş bandrol ekipleriyle denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Bandrol ekipleri, 2024 yılında 16 milyondan fazla sigara ve alkollü içki ile yaklaşık 600 milyon dal makaronu denetledi. Bu denetimlerde kaçak olduğu tespit edilen 2 milyon sigara ve alkollü içki ürünü ile 120 milyon dal makaron, adli sürecin başlatılması amacıyla kolluk kuvvetlerine bildirildi.
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