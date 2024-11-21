https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bakan-mehmet-simsek-vergi-borclarinin-silinecegi-iddiasina-yanit-verdi-1090678480.html

Bakan Mehmet Şimşek vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi

Bakan Mehmet Şimşek vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi. Bazı basın organlarında çıkan vergi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T23:45+0300

2024-11-21T23:45+0300

2024-11-21T23:45+0300

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi borçlarının silinmesine imkan veren bir kanun teklifinin olmadığını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi borçlarının silinmesi için kanuni bir çalışma olmadığını, usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereğinin yapılacağını belirtti. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde 'vergi borçlarının silinerek kamunun zarara uğratıldığı' haberlerine cevap veren Bakan Mehmet Şimşek ''Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-acikladi-odenmeyen-vergi-borclarinin-yuzde-888inin-tahsilat-1089917878.html

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