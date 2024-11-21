https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bakan-mehmet-simsek-vergi-borclarinin-silinecegi-iddiasina-yanit-verdi-1090678480.html
Bakan Mehmet Şimşek vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi
Bakan Mehmet Şimşek vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi. Bazı basın organlarında çıkan vergi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T23:45+0300
2024-11-21T23:45+0300
2024-11-21T23:45+0300
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maliye politikası
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi borçlarının silinmesine imkan veren bir kanun teklifinin olmadığını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi borçlarının silinmesi için kanuni bir çalışma olmadığını, usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereğinin yapılacağını belirtti. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde 'vergi borçlarının silinerek kamunun zarara uğratıldığı' haberlerine cevap veren Bakan Mehmet Şimşek ''Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-acikladi-odenmeyen-vergi-borclarinin-yuzde-888inin-tahsilat-1089917878.html
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Bakan Mehmet Şimşek vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi. Bazı basın organlarında çıkan vergi borçlarının silinerek kamunun zarara uğratıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Mehmet Şimşek bu konu hakkında kanuni bir düzenleme yapmadıklarını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi borçlarının silinmesine imkan veren bir kanun teklifinin olmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi borçlarının silinmesi için kanuni bir çalışma olmadığını, usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereğinin yapılacağını belirtti. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde 'vergi borçlarının silinerek kamunun zarara uğratıldığı' haberlerine cevap veren Bakan Mehmet Şimşek ''Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir'' dedi.