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Bakan Mehmet Şimşek vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi
Bakan Mehmet Şimşek vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi. Bazı basın organlarında çıkan vergi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T23:45+0300
2024-11-21T23:45+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi borçlarının silinmesine imkan veren bir kanun teklifinin olmadığını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi borçlarının silinmesi için kanuni bir çalışma olmadığını, usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereğinin yapılacağını belirtti. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde 'vergi borçlarının silinerek kamunun zarara uğratıldığı' haberlerine cevap veren Bakan Mehmet Şimşek ''Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-acikladi-odenmeyen-vergi-borclarinin-yuzde-888inin-tahsilat-1089917878.html
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vergi borcu, vergi borcu sorgulama, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, maliye politikası, maliye bakanı, maliye bakanlığı, mehmet şimşek, vergi, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi

Bakan Mehmet Şimşek vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi

23:45 21.11.2024
© AA / Hazine ve Maliye BakanlığıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA / Hazine ve Maliye Bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından vergi borçlarının silineceği iddiasına yanıt verdi. Bazı basın organlarında çıkan vergi borçlarının silinerek kamunun zarara uğratıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Mehmet Şimşek bu konu hakkında kanuni bir düzenleme yapmadıklarını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi borçlarının silinmesine imkan veren bir kanun teklifinin olmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi borçlarının silinmesi için kanuni bir çalışma olmadığını, usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereğinin yapılacağını belirtti. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde 'vergi borçlarının silinerek kamunun zarara uğratıldığı' haberlerine cevap veren Bakan Mehmet Şimşek ''Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Ödenmeyen vergi borçlarının yüzde 88.8'inin tahsilat imkanı yok
1 Kasım, 11:15
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