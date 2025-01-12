https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/los-angelestaki-yanginlarda-can-kaybi-16ya-yukseldi-1092582949.html
Los Angeles’taki yangınlarda can kaybı 16’ya yükseldi
Los Angeles’taki yangınlarda can kaybı 16’ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Los Angeles'deki yangınlardaki ölü sayısı 16'ya yükseldi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T10:02+0300
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ABD’nin Los Angeles kentinde ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği açıklandı. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yangınlara ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.Yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda ölü sayısının arttığı belirtildi. Eaton bölgesindeki yangında 11, Palisades bölgesindeki yangında ise 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Los Angeles’ın farklı noktalarında 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlar nedeniyle 12 binden fazla yapı zarar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ancak rüzgarın etkisiyle mücadelenin zorlaştığını belirtti. Bölgedeki halk ise tahliye uyarılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/israil---hamas-arasinda-esir-takasinda-yuzde-90-anlasmaya-varildi-iddiasi-ordu-gazzeden-cekilme-1092582238.html
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adli tıp kurumu, los angeles, abd, ölüm, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, orman, orman yangını
adli tıp kurumu, los angeles, abd, ölüm, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, orman, orman yangını
Los Angeles’taki yangınlarda can kaybı 16’ya yükseldi
10:02 12.01.2025 (güncellendi: 10:03 12.01.2025)
Los Angeles'deki yangınlardaki ölü sayısı 16'ya yükseldi.
ABD’nin Los Angeles kentinde ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği açıklandı. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yangınlara ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda ölü sayısının arttığı belirtildi. Eaton bölgesindeki yangında 11, Palisades bölgesindeki yangında ise 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Los Angeles’ın farklı noktalarında 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlar nedeniyle 12 binden fazla yapı zarar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ancak rüzgarın etkisiyle mücadelenin zorlaştığını belirtti. Bölgedeki halk ise tahliye uyarılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.