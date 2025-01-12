https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-venezuella-ile-ortak-projeler-gelistirecegiz--1092589187.html
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Venezüella ile ortak projeler geliştireceğiz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Venezüella ile ortak projeler geliştireceğiz
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezüella’da gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasındaki ortak projelerin geliştirilmesi ve işbirliğinin... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T14:52+0300
2025-01-12T14:52+0300
2025-01-12T14:52+0300
politika
türkiye
mehmet nuri ersoy
nicolas maduro
venezüella
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezüella’da gerçekleştirdiği temaslarda Türkiye ile Venezüella arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımların ele alındığını açıkladı.Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yemin törenine katılmak üzere Venezüella’ya gerçekleştirdiği ziyarette önemli görüşmeler yaptığını belirtti.Maduro ile yapılan görüşmede, Türkiye ve Venezüella arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına somut adımlar atıldığını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:Bakan Ersoy’un temaslarının, Türkiye ile Venezüella arasındaki kültürel ve turistik bağların daha da kuvvetlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/disisleri-bakani-fidan-ypg-merkezi-yonetimle-butunlesme-cabalarinda-samimiyse-feshedildigini-1092587365.html
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türkiye, mehmet nuri ersoy, nicolas maduro, venezüella, turizm, kültür ve turizm bakanlığı
türkiye, mehmet nuri ersoy, nicolas maduro, venezüella, turizm, kültür ve turizm bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Venezüella ile ortak projeler geliştireceğiz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezüella’da gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasındaki ortak projelerin geliştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi için somut adımlar atıldığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezüella’da gerçekleştirdiği temaslarda Türkiye ile Venezüella arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımların ele alındığını açıkladı.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yemin törenine katılmak üzere Venezüella’ya gerçekleştirdiği ziyarette önemli görüşmeler yaptığını belirtti.
Maduro ile yapılan görüşmede, Türkiye ve Venezüella arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına somut adımlar atıldığını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
“Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda fikir birliğine vardık ve işbirliğimizi güçlendirecek yeni adımları detaylı şekilde ele aldık. Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye’yi ziyaret edeceğini ifade etti. Kültür ve turizm alanındaki işbirliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz.”
Bakan Ersoy’un temaslarının, Türkiye ile Venezüella arasındaki kültürel ve turistik bağların daha da kuvvetlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.