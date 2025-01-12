https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-venezuella-ile-ortak-projeler-gelistirecegiz--1092589187.html

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Venezüella ile ortak projeler geliştireceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Venezüella ile ortak projeler geliştireceğiz

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezüella’da gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasındaki ortak projelerin geliştirilmesi ve işbirliğinin... 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T14:52+0300

2025-01-12T14:52+0300

2025-01-12T14:52+0300

politika

türkiye

mehmet nuri ersoy

nicolas maduro

venezüella

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezüella’da gerçekleştirdiği temaslarda Türkiye ile Venezüella arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımların ele alındığını açıkladı.Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yemin törenine katılmak üzere Venezüella’ya gerçekleştirdiği ziyarette önemli görüşmeler yaptığını belirtti.Maduro ile yapılan görüşmede, Türkiye ve Venezüella arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına somut adımlar atıldığını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:Bakan Ersoy’un temaslarının, Türkiye ile Venezüella arasındaki kültürel ve turistik bağların daha da kuvvetlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/disisleri-bakani-fidan-ypg-merkezi-yonetimle-butunlesme-cabalarinda-samimiyse-feshedildigini-1092587365.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, mehmet nuri ersoy, nicolas maduro, venezüella, turizm, kültür ve turizm bakanlığı